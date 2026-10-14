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神準押中9月升息再預警 申克：Fed 12月可能一口氣升2碼

編譯劉忠勇／即時報導
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紐約證券交易所交易大廳，一名交易員正在工作。(路透)
紐約證券交易所交易大廳，一名交易員正在工作。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

曾準確押中9月升息的申克預期Fed本月先觀望，若通膨未明顯降溫，12月可能升2碼；同時褐皮書與AI投資熱也讓通膨壓力升溫。

早在6月便預測聯準會（Fed）9月升息的經濟學家如今認為，Fed本月可能先按兵不動，但若通膨未明顯降溫，12月可能一口氣升息2碼（0.5個百分點）。Fed官員對AI投資過熱的警告，加上褐皮書顯示價格壓力擴散，也使年底升息力道更受關注。

Prestige Economics總裁申克（Jason Schenker）是彭博調查中，最早預測9月升息的經濟學家。他認為，Fed可能先讓上月升息發揮效果，再決定12月是否加大幅度。

他說：「到了12月，如果9月升息還未明顯壓低通膨，他們可能選擇升50個基點，而不是25個基點，以加強力道。」

2碼仍是他的預測，並非市場共識。目前交換契約市場已完全反映12月升息1碼。周三通膨高於預期後，期貨市場預估10月升息的機率一度超過50%，隨後回落。

本月先等 12月看升息效果

申克認為，周三公布的數據多半蒐集於9月升息前，Fed還沒有足夠資訊判斷政策效果。他說：「我認為，數據還不夠多，不足以讓他們有把握採取行動。」

10月至12月會議之間，Fed將取得兩份就業報告和另一份消費者物價指數（CPI）。他說：「雖然只等六周，但會多出許多數據。如果發現25個基點毫無作用，我認為他們可能升50個基點。」

他預期，若12月升2碼，明年初可能暫停升息；若只升1碼，明年第1季再升息的可能性較高。

通膨擴散 AI投資也可能推升需求

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周三接受Yahoo Finance訪問，對最新CPI報告感到憂心。9月核心CPI月增0.3%，服務業通膨持續，顯示漲價不只來自關稅、伊朗戰爭等供應衝擊。

古斯比表示，目前還太早判斷利率是否足以使通膨回到2%，他也更擔心AI資料中心及相關投資使經濟過熱。他說：「必須防止過熱累積，因為需求一旦過熱，往往會持續很久，也很難消除。」

Fed周三公布的褐皮書蒐集截至10月5日的資訊，顯示12個地區中，六個價格壓力強勁或加劇。柴油漲價及燃料附加費，正沿供應鏈轉嫁成本，原物料、關稅及保險費也推升物價。

里奇蒙地區一家超市業者指出，柴油價格年漲三成後，從加州運送一顆生菜的費用，已高於生菜本身。紐約一家食品業者則說，疫情以來未見如此廣泛的漲價壓力。

不過，AI也可能提高生產力。褐皮書記載，部分銀行透過自動化及AI減少人力需求；彭博經濟研究認為，愈來愈多證據顯示，有些企業不必增聘太多人，就能提高產量。

精華 FAQ

  • 申克認為，Fed 12月不排除一口氣升息2碼，也就是0.5個百分點。他判斷若9月升息效果不明顯、通膨仍偏高，Fed可能用更大幅度來加強抑制通膨。

  • 他認為9月升息的效果尚未完全反映在最新數據中，Fed目前掌握的資訊還不夠多。到12月前，還會新增兩份就業報告與1份CPI，可再評估政策是否需要加碼。

  • Fed官員對AI資料中心投資過熱有所警告，褐皮書也顯示多個地區價格壓力擴散，柴油、關稅與運輸成本都在推升物價，顯示需求與成本面壓力仍未消退。

聯準會 通膨

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