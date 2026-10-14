應材看好AI、喊2030年服務營收破120億美元 為何股價仍重挫？

應用材料看好AI帶動設備需求，卻未提出具體的市場成長預測，股價周二（13日）重挫6.69%。圖為應材執行長迪克森。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 應用材料雖看好AI推升設備與服務需求，並喊出2030年服務營收逾120億美元，但因缺乏具體市場預測，導致股價大跌。

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）看好AI帶動設備需求，卻未能在投資人日提出具體的市場成長預測，讓投資人失望。股價周二（13日）盤中一度暴跌近9%，終場下跌6.69%，收在464.24美元，創一個月來最大單日跌幅。

應材預期，晶圓廠設備（WFE）支出到2030年的成長速度，將超過前一個十年，並以2025年為基準，力拚市占率增加逾兩個百分點，2030年調整後毛利率約54%、營業利益率約40%。

彭博資訊報導，執行長迪克森（Gary Dickerson）坦言，投資人希望看到大膽的設備支出預測，問題是產業變化太快，廠房空間、供應鏈與能源融資等因素都可能影響成長速度。但他仍深信，AI運算需求將快速成長。

路透報導，應材預計今年服務營收成長逾20%，到2030年超過120億美元，並在2030年前將研發實驗室與製造產能增至目前的兩倍以上。

TheStreet指該公司正處於財報前緘默期，未提供訂單、未交付訂單或季度財測數字，短期問題留待11月財報電話會議。

根據巴隆周刊，應材股價已跌破約488.8美元的50日均線，逼近約436美元的200日均線。9月中旬股價曾在此獲得支撐，但若這次失守，可能釋出續跌訊號。