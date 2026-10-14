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Google釋出全新Gemini 4 Argon 能執行長級複雜任務、降價95%搶市

記者彭慧明／即時報導
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Google於14日宣布，全新前沿AI模型Gemini 4 Argon即日起透過...
Google於14日宣布，全新前沿AI模型Gemini 4 Argon即日起透過API導入全球企業與開發者生態系。（取材自Google Blog

AI摘要

文章摘要整理：

Google推出Gemini 4 Argon並以超低定價搶攻企業市場，強調其可處理複雜任務、加速研發與機器人應用，同時兼顧安全防護。

Google於14日宣布，全新前沿AI模型Gemini 4 Argon即日起透過API導入全球企業與開發者生態系。此款模型專為金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計，Google同時祭出極具破壞力的定價策略：每百萬輸入詞元僅2美元，快取輸入更狂降95%，大舉壓縮企業導入AI的營運成本。

Argon模型具備頂尖的長期任務解析能力，能以極高的分析深度應對多步驟的複雜決策，徹底告別過去AI常見的空洞陳腔濫調。在Google實際商業與工程應用中，Argon展現出驚人的變現潛力。包括成功協助軟體團隊將AI代理提交程式碼的比率提升逾35%；在短短數周內理清Chromium龐大程式碼，解決瀏覽器當機痛點，將耗時數月的工程縮短至數周；優化營運效能，僅需數小時便自主完成開源ADK專案的記憶體優化，將長工作階段的準備時間縮短40%；攜手科學界在數小時內設計出五款具高催化活性的全新酵素，並攻克長達半世紀的核融合物理猜想，大幅提速醫療、綠色化學與潔淨能源的商用研發進程。

除了數位防護與數據分析，Argon在實體AI（Physical AGI）商業化進程也取得關鍵突破。在實測中，Argon僅憑「觀看」一段人類玩布袋球的側拍影片，便在短短數小時內，自主建立3D空間座標並生成機器人運動程式碼。部署至Apollo人形機器人後，在真實世界中連續精準投進七顆沙包。這項「影片到實體」的自主學習流程，將原本需耗時數周的人工模擬建模縮短至數小時，為製造業與物流自動化開創了無限擴充的訓練新局。

Google 依據《前沿安全架構》為Argon部署了最嚴密的防禦機制。Argon嘗試走捷徑的比例降至歷來最低的2%，且在遭遇外部惡意指令綁架時，將攻擊成功率壓低至0.7%。在資安大廠Wiz的公益計畫中，Argon成功拼湊零碎漏洞，及時阻止了關鍵金鑰外洩與醫療軟體遭接管的危機，實質守護數十萬病患隱私。高規格的合規與安全對齊，讓企業在推動數位轉型時更無後顧之憂。

精華 FAQ

  • 這款模型鎖定金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的關鍵經濟領域，主打能在複雜決策、研發加速與企業導入上提供更高效能。

  • 因為其API定價為每百萬輸入詞元2美元，且快取輸入更降價95%，可明顯壓縮推理與長工作階段的運算支出，降低企業使用門檻。

  • 它能僅靠影片自學生成機器人運動程式碼，部署到Apollo人形機器人後成功連投7顆沙包；同時在安全測試中將走捷徑率降至2%，攻擊成功率壓到0.7%。

Google

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