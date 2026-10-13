警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 曾提前示警房市泡沫的羅森伯格指出，美股估值、槓桿與投資人部位已達極端，並轉買美債與海外股票以降低風險。

曾在2008年金融危機前示警美國房市泡沫的經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）表示，美股 愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位都處於他從業40年來未曾見過的極端水準。

他在紐約舉行的Grant’s年度秋季會議上表示，這波多頭行情對AI發展的依賴，比網路泡沫形成前夕股市對科技業的依賴更深。他稱美國是這波科技熱潮的核心，投資人為之支付了過高價格。

他說，不只市場，連經濟也出現他未曾見過的落差、極端現象與失衡，「如果你不想讓我稱之為泡沫，我可以不這麼叫。但我看到的情況，是以前沒見過的」。

羅森伯格是多倫多研究公司多倫多研究公司Rosenberg Research & Associates創辦人，他曾任美林北美首席經濟學家，以立場偏空著稱。他表示，自己已在投資組合中買進美國公債與海外股票。

他也警告，美國經濟基本面存在脆弱之處，消費者愈來愈依賴股市繼續上漲，來支撐日常生活，尤其是提前退休、靠投資資產過活的人，下一輪空頭市場來臨時將面臨艱難選擇。

他說：「我很擔心下一輪空頭市場帶來的社會影響。這些人會怎麼辦？去沃爾瑪找份收銀員的工作嗎？結果發現連這份工作都被機器人取代了？」