美將停發20年期公債？11/4見真章

美國財長貝森特。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，美國財政部可能在11月4日的季度發債計畫中，突襲停發20年期公債，藉由減少高成本長債供給、改發短期國庫券來壓低利息支出。

彭博資訊報導，借款成本居高不下、利息支出暴增，華爾街 開始熱議，美國財長貝森特 是否再有驚人之舉：停發20年期公債。市場正緊盯11月4日公布的季度發債計畫，看貝森特是否敢在完全沒有預告的情況下，直接宣布取消發行20年債。

25年前，美國財政部曾為了降低借款成本，宣布停發30年期公債，震驚市場，事後引來猛烈批評。30年期公債後來在2006年恢復發行。

德意志銀行策略師薩拉維洛斯（George Saravelos）近日走訪紐約客戶後表示，他聽到可能暫停發行20年期公債的傳言。他在花旗集團的一位同行更是建議客戶，為20年期公債報酬率超越10年期而布局，因為20年債的發行可能會減少甚或取消。

花旗美國利率策略主管威廉斯預估，20年債與30年債標售金額，每次可能各減少30億美元，改以增發短期國庫券籌資。

20年期公債自2020年恢復發行以來，多數時間殖利率都高於10年期與30年期，讓政府付出更高利息。當年推動恢復發行的前財長米努勤（Steven Mnuchin），也在2024年主張停發，認為納稅人負擔太高。

美國財政部11月4日將公布單季債券 發行計畫，這份季度再融資公告的關鍵看點在於，貝森特是否讓市場在未有充分心理準備下，就取消20年期公債的發行。2001年的衝擊，引發了對當時財政部官員的強烈批評，到最後連30年期公債也得以恢復。

如果財政部想有所動作，本周五發給主要交易商的問卷，可能就會先透露線索。財政部8月曾調整發債指引，把未來可能「增加」發行量，改為可能「調整」發行量，為減少20年期、30年期公債供應留下空間。