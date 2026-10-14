美股財報季開鑼 華爾街銀行3好1壞

摩根大通（小摩）因固定收益交易和投銀業務意外放緩，罕見出現營收與獲利雙雙落後預期的表現。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股超級財報季由華爾街四大銀行揭開序幕，整體獲利多數優於預期，但摩根大通因固定收益與投銀業務走弱成為少數失色者。

華爾街 四大銀行同於13日公布最新財報，為美股 超級財報季揭開序幕。高盛 、花旗與富國銀行的獲利均見成長，反映出企業投資、消費支出及部分交易業務仍有韌性；然而，龍頭摩根大通（小摩）卻因固定收益交易和投銀業務意外放緩，罕見出現營收與獲利雙雙落後預期的表現。

小摩公布，截至9月30日的上季淨利達153億美元，或每股5.57美元，優於去年同期的144億美元，或每股5.07美元。投資銀行費用收入比去年同期成長14%，達30億美元，符合預期，但較第2季下滑8%。併購諮詢費用收入優於預期；股債承銷業務收入則不如預估。

至於市場部門營收年增15%，至103億美元，但仍不如分析師預期的105億美元。其中固定收益營收下滑4%，為兩年多來首次下滑。但股票事業營收較去年同期驟增49%至49.5億美元，創歷來第3季最高，也超越預期。

上季淨利息收入（NII）達270億美元，不計市場業務的NII則年增6%至247億美元。

小摩執行長戴蒙表示，「美國經濟持續受到強勁企業投資和消費支出支撐，但龐大的財政赤字、居高不下的通膨、高漲的資產價格、利率上升及地緣政治情勢，仍持續變化」。

同日，高盛公布上季獲利年增29%，淨營收上揚23%至187億美元，獲利為52.9億美元，雙雙超越分析師預估。

各部門而言，股票業務營收跳升72%至64.4億美元，雖低於第2季創下的空前新高74.2億美元，仍優於市場預期。投資銀行的交易撮合業務也帶動成長，相關費用年增21%至32.2億美元，高於預期。不過固定收益和大宗商品部門的營收，則遠低於預估，年減近1%至34.7億美元。

高盛執行長蘇德巍形容，第3季的營運環境錯綜，儘管當前世界局勢複雜、充滿不確定性，所幸高盛仍占據有利位置，得以不負客戶所望。

花旗和富國銀行上季獲利均超越市場預期，花旗每股盈餘2.85美元，高於市場預估的2.65美元，富國淨利成長6.5%至59.5億美元，每股盈餘1.87美元。其中花旗的固定收益交易業務上季則交出至少十年來最佳的第3季表現，超過市場預期，並帶動公司當季營收在歷史上名列前茅。