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Nvidia搶產能 出錢助京元電來美設廠

記者李孟珊／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

輝達透過客戶預付款協議，協助京元電在美國設廠並預訂測試產能，鎖定AI與高效能運算晶片需求，但金額與時程尚未公布。

半導體晶圓測試大廠京元電13日公告，與Nvidia輝達（另稱英偉達）簽訂客戶預付款協議，由輝達先付錢、京元電來美設廠，為輝達保留測試服務產能。

這是輝達首度與台灣半導體業者建立「輝達付錢預訂產能、合作夥伴赴美設廠」的合作模式，轟動業界。不過，京元電並未說明雙方合作起迄日、建廠金額，與輝達提供的預付款數目等細節。

京元電先前已公告，擬斥資最高14億美元，前往美國設廠。業界認為，輝達此次與京元電的合作，會在京元電這座美國新廠進行。

業界指出，京元電原本就是輝達晶片測試夥伴，這次輝達以預付款協助京元電蓋廠，卡位美國測試產能，雙方合作將從既有訂單推進至新廠建置，京元電海外布局獲得大客戶資金奧援，為後續產能去化吃下定心丸。

根據京元電公告，該公司及美國全資子公司AeternZ Semiconductor Testing Corporation，將與輝達簽訂客戶預付款協議，由客戶預付款項，京元電及AeternZ在美國建置產能，為輝達保留產能並提供測試服務，預付款再以日後服務款項抵減。契約期間自簽約日起，至預付款全數抵減完畢為止。

京元電強調，此次協議將深化與客戶的長期合作關係，擴充美國測試產能，挹注中長期營運成長動能，對未來財務及業務發展具正面效益，此次公告未揭露預付款金額及新產能開出時程。

京元電董事會今年7月通過赴美投資設廠案，授權董事長謝其俊在14億美元額度內處理相關事宜，為近年最大規模海外投資。公司先前表明，美國設廠主要因應客戶需求，當地半導體供應鏈需要補齊測試環節，京元電願意承擔這個角色。

從雙方既有合作觀察，美國新產能可望鎖定AI與高效能運算晶片測試，銜接輝達在美供應鏈需求，實際產品及服務配置仍待公司公布。

精華 FAQ

  • 輝達先以客戶預付款支持京元電在美國建置測試產能，之後再用未來服務款項逐步抵減，等於先替自己保留產能，也協助京元電擴大海外布局。

  • 依業界研判，新產能將優先鎖定AI與高效能運算晶片的測試需求，銜接輝達在美國的供應鏈布局，實際產品與服務配置仍待公司進一步公布。

  • 京元電僅公告將與美國子公司及輝達簽訂預付款協議，並未揭露預付款金額、合作起迄日、建廠金額與新產能開出時程，但先前已通過最高14億美元赴美投資。

輝達 NVIDIA

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