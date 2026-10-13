美股史坦普持平、費半跌幅收斂 美光仍挫跌 銀行股財報喜憂參半

紐約證交所交易大廳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股受晶片競爭疑慮與銀行財報分歧影響多收低，但市場仍押注第3季獲利成長與聯準會偏鴿訊號支撐。

美股 四大指數周二（14日）收低，史坦普500指數基本持平，晶片股延續近期跌勢，但費城半導體指數尾盤跌幅收斂。隨著企業第3季財報季拉開序幕，投資人正在解讀花旗集團摩根大通、高盛 及其他美國大型銀行喜憂參半的業績。

道瓊工業平均指數13日收盤下跌180.45點，跌幅0.35%，收51,670.10點；史坦普500指數下跌1.79點，跌幅0.02%，收7,805.45點；那斯達克指數下跌41.52點，跌幅0.15%，收27,204.38點。

費城半導體指數下跌27.99點，跌幅0.23%，收12,208.80點，連續第五個交易日收跌，不過，費半收盤跌幅已較盤中一度重挫3%收斂。

博通執行長陳福陽周一將部分流入該行業的投資資金比作「賭場賭博」。此外，關於中國記憶體晶片公司長鑫存儲取得技術突破的報導，可能縮小與三星電子、SK海力士和美光 科技之間的技術差距，進一步加劇了市場對競爭加劇的擔憂。

美光科技周二收盤下跌3.6%，應用材料公司跌幅近7%，希捷科技和威騰電子等硬碟相關廠商也走低。博通則上漲0.7%。不過，超微（AMD）、輝達股價反彈。

花旗集團跌5.6%，高盛下跌0.2%，這兩家銀行公布的上季獲利均超出市場預期。

富國銀行因淨利息收入未達預期而下跌3.1%，而摩根大通則因罕見地未達獲利預期，收盤下跌0.9%。

蘋果公司盤中一度觸及348.15美元的歷史新高，最終收漲0.1%至341.27美元，其市值達到4.98兆美元。

微軟股價收漲0.4%，創2025年10月以來首個紀錄新高。

據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，分析師普遍預期，在AI相關科技公司的強勁推動下，史坦普500指數成分股第3季獲利將飆升逾30%。

對強勁財報季的預期抵銷市場對美國與伊朗衝突、債券殖利率飆升以及高油價引發通膨的擔憂。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示：「許多投資人感到如釋重負，因為市場可能開始更多關注企業獲利，而非債券市場、油價長期居高不下以及高利率問題。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，他目前預期明年沒有升息必要。受此影響，市場收復盤中稍早的部分跌幅。

史坦普500醫療保健指數周二下跌1.3%，其中嬌生儘管獲利超出預期，股價仍下跌5.7%。

約會應用運營商Bumble宣布將以13億美元交易達成私有化協議後，股價飆升近57%。

達美樂披薩下調全年銷售預期後，股價下跌4.8%。