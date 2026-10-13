我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉跟監賴清德長子 張婉瑩擁7豪宅身家逾千萬 財源哪來？

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

美債價格彈高、大戶爆買 Q3吸金額創歷史新高 基金經理人這樣看

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國公債價格13日彈高。（路透）
美國公債價格13日彈高。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

油價下跌與避險需求升溫推動美債反彈，大戶則趁高殖利率大舉買進，帶動第3季美債資金流入創紀錄，基金經理人看好其相對吸引力。

油價回檔，促使投資人調降聯準會（Fed）升息預期，帶動美國公債價格彈高。另一方面，大戶搶購買美國公債，想鎖定數十年來的最高殖利率，使美債第3季注資額創新高，並在10月繼續吸金。

美國10年期公債殖利率13日下滑6個基點至5.18%，主要是油價可望寫約一周來最大跌幅、終止三天漲勢。亞洲科技巨擘股價重挫，也引發避險需求，帶旺公債；公債殖利率與價格呈反向走勢。

能源價格走低，削弱通膨預期，交易者下修升息機率。交換合約估計，本月稍晚有20%機率將升息1碼，預計本周期只會再升息三次，明年底第四度升息不高。

另一方面，大戶採購美國公債，賭注債市賣壓趨緩之前，殖利率續漲空間有限。英國金融時報（FT）據EPFR資料推算，投資人自10月初起，共挹注近140億美元在美國公債，而第3季美債淨流入更達593億美元，締造歷史紀錄。

美國公債市場規模達32兆美元，儘管流入資金只占極小部分，但基金經理人指出，10年期公債殖利率今年來大漲1.08個百分點，讓債券更加有吸引力。

品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）也說，美國公債價格雖可能持續下挫，但相較於逼近歷史高點的美股，債券有其魅力。

精華 FAQ

  • 主要是油價回檔削弱通膨壓力，市場因此下修聯準會升息預期；同時亞洲科技股重挫也推升避險買盤，帶動美國公債價格走高、殖利率回落。

  • 投資人認為美債殖利率已升到數十年高點，且債市賣壓可能趨緩、殖利率續漲空間有限，因此趁機鎖定較高收益，推升資金持續流入。

  • 基金經理人認為，美債雖可能仍有價格波動，但10年期殖利率今年已大幅上升，債券吸引力提高；相較接近歷史高點的美股，美債更具防禦性。

殖利率 聯準會 美股

上一則

賭徒說拖累股市？還原博通CEO陳福陽講了什麼 知名作者這樣分析

延伸閱讀

美股收盤／美債殖利率衝24年高點 史坦普和那指自歷史新高回落

美股收盤／美債殖利率衝24年高點 史坦普和那指自歷史新高回落
賣壓止不住 美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了

賣壓止不住 美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了
美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市

美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市
美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
熟悉台積電人士認為，馬斯克還是專心登上火星就好，因為製造晶片難度更高。（路透）

磨練30年後再來吧 專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

2026-10-10 07:30
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀