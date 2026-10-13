賭徒說拖累股市？還原博通CEO陳福陽講了什麼 知名作者這樣分析
博通CEO陳福陽談AI投資時以賭場作比喻，引發晶片股賣壓；但多方解讀認為他是在批評過度解讀短期數據的人，並看好AI需求，市場後續將由ASML與台積電財報驗證。
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博通CEO陳福陽談AI投資時以賭場作比喻，引發晶片股賣壓；但多方解讀認為他是在批評過度解讀短期數據的人，並看好AI需求，市場後續將由ASML與台積電財報驗證。
全球晶片類股13日湧現賣壓，除了長鑫存儲發表新晶片架構引發關注之外，博通執行長陳福陽把AI投資氛圍比擬為賭場的說詞，也被視為拖累股市的原因之一。但有媒體對陳福陽發表相關言論的報導角度略有不同。
港媒信報財經新聞引述陳福陽的話是，那些根據短期數據（例如上周引發市場波動的OpenAI年化營收）而拋售的投資人，才像賭場裡的賭徒。報導強調，陳福陽與同台的英特爾執行長陳立武更核心的觀點是，市場需求極強。
知名科技記者、暢銷書《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國引領AI浪潮的祕密》作者金泰（Tae Kim）也指出，陳福陽事實上很看好AI需求和OpenAI，他只是批評賣出AI股的人。因此金泰痛批評主流財經媒體根本不具專業能力。
MarketWatch也跟進報導此事，並已聯繫博通與星展銀行，試圖取得現場的錄音檔或逐字稿。
Wolf Street部落格的Wolf Richter另指出，賭徒說切中要點，「儘管投入了巨額資金，AI實驗室的商業模式仍不明朗，企業如何從AI獲利仍不明朗，AI基礎設施的投資報酬率不明朗，而為這一切提供資金則是最大限制因素」。
投資人很快就會有具體數據來檢驗這場爭論。晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）將於14日公布財報，晶圓代工龍頭台積電則在15日公布財報。
因為外界把他的比喻理解為對AI投資氛圍的警示，認為他暗示市場過熱，進而引發晶片類股賣壓。不過報導指出，這種解讀可能忽略了他原本是在批評拋售AI股的人。 港媒認為陳福陽是在說，因短期數據就急著賣股的人才像賭徒，並非否定AI前景；科技作者金泰也指出他其實看好AI需求與OpenAI，只是反對市場過度悲觀。 投資人很快會看到具體數據來驗證AI需求與投資報酬率的爭論，重點觀察對象包括14日公布財報的ASML，以及15日公布財報的台積電，兩者都被視為重要風向球。
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因為外界把他的比喻理解為對AI投資氛圍的警示，認為他暗示市場過熱，進而引發晶片類股賣壓。不過報導指出，這種解讀可能忽略了他原本是在批評拋售AI股的人。
港媒認為陳福陽是在說，因短期數據就急著賣股的人才像賭徒，並非否定AI前景；科技作者金泰也指出他其實看好AI需求與OpenAI，只是反對市場過度悲觀。
投資人很快會看到具體數據來驗證AI需求與投資報酬率的爭論，重點觀察對象包括14日公布財報的ASML，以及15日公布財報的台積電，兩者都被視為重要風向球。
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