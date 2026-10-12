美20年期公債停發？華爾街傳貝森特出奇招 等11月4日給線索

美國20年期公債成本偏高，華爾街押注財政部可能縮減或停發。圖為美國財長貝森特9月22日在紐約聯合國大會期間出席美洲之盾活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街熱議美國財政部是否停發20年期公債，外界關注11月4日發債計畫是否釋出調整訊號，以回應高利率與沉重利息支出。

市場正在熱議美國財長貝森特 （Scott Bessent）是否再有驚人之舉：停發20年期公債。彭博資訊報導，由於借款成本居高不下、利息支出暴增，華爾街 開始押注財政部會縮減、甚至取消發行20年債。

市場緊盯11月4日公布的季度發債計畫，看貝森特是否敢在沒先鋪墊的情況下取消20年期公債。

25年前的2001年10月，美國財政部也曾為了降低借款成本，宣布停發30年期公債，震驚市場，事後引來猛烈批評。30年期公債後來在2006年恢復發行。

20年期公債自2020年恢復發行以來，多數時間殖利率 都高於10年期與30年期，讓政府付出更高利息。當年推動恢復發行的前財長米努勤（Steven Mnuchin），也在2024年主張停發，認為納稅人負擔太高。

德意志銀行策略師George Saravelos近日走訪紐約客戶後表示，他聽到可能暫停發行20年期公債的傳言。

貝森特可能想再出手，因為擴大買回舊債仍沒能阻止借款成本上升。上周10年期、30年期公債標售需求不錯，但得標殖利率雙雙創下2000年以來最高。

花旗美國利率策略主管Jason Williams預估，20年債與30年債每次標售金額可能各減少30億美元，改以增發短期國庫券籌資。

不過，ING美洲研究主管Padhraic Garvey認為，貝森特最可能維持現狀。如果財政部想有所動作，周五發給主要交易商的問卷可能先透露調整線索。財政部8月曾調整發債指引，把未來可能「增加」發行量，改為可能「調整」發行量，為減少20年期、30年期公債供應留下空間。

法國巴黎銀行以Guneet Dhingra為首的策略師團隊警告，停發可能被視為恐慌，讓市場認為財政部已用盡政策工具，還可能降低市場交易流動性。

美國財政部尚未回應。