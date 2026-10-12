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Anthropic放棄後 亞馬遜傳洽購AI新創Decart 價碼上看70億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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Decart設於舊金山，所開發的軟體能讓開發者更容易切換使用不同AI晶片。（路透...
Decart設於舊金山，所開發的軟體能讓開發者更容易切換使用不同AI晶片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜據傳正洽購AI新創Decart，價碼可能達70億美元；該公司先前曾獲Anthropic出價60億美元但未成交，因其晶片切換與世界模型技術受重視。

亞馬遜據傳正洽談收購AI新創公司Decart AI，價碼可能在70億美元左右。華爾街日報引述消息人士報導，若協商順利，交易可能很快敲定。Anthropic先前曾洽談以60億美元收購，卻在9月決定放棄。

Anthropic先前曾洽談以約60億美元收購Decart，並已進行盡職調查，最後決定不買。

Decart設於舊金山，所開發的軟體能讓開發者更容易切換使用不同AI晶片。在科技業競相爭取更多運算能力之際，這項技術愈來愈重要。亞馬遜已開發自家AI晶片Trainium3，與輝達競爭；AWS曾於2025年讓Decart提前使用這款晶片。

Decart於2023年由三名以色列工程師創立，他們也開發「世界模型」（world model），可生成並模擬真實世界的三D環境。

精華 FAQ

  • 消息指出，亞馬遜正洽談收購的是Decart AI。若協商順利，交易可能很快敲定，且估值據傳上看70億美元，顯示市場對其技術相當看好。

  • Anthropic曾以約60億美元洽談收購Decart，並且已完成盡職調查，但在9月決定放棄，最終沒有完成交易，原因並未在報導中詳細說明。

  • Decart的軟體可協助開發者更容易切換不同AI晶片，對爭取算力很重要；同時它也開發world model，可生成並模擬真實世界的3D環境。

亞馬遜 Anthropic 輝達

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