費半重挫2.7% 台積電ADR連五日下跌 油價續漲 銀行財報和CPI考驗美股

高盛、摩根大通、花旗及富國銀行將於周二公布財報，摩根士丹利與美國銀行則於周三接棒。除了獲利，投資人也將關注銀行對消費支出、放款需求及本季營運的看法。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股周一漲跌互見，科技與晶片股受壓，能源股則因地緣風險與油價走高而領漲，市場接著聚焦大型銀行財報與通膨數據。

美國股市周一漲跌互見，晶片股賣壓加重，費城半導體指數重挫2.7%，拖累那斯達克 下跌0.4%。俄烏及中東接連傳出攻擊，推升油價 ，能源股則創新高。本周大型銀行財報與通膨數據接連公布，將檢驗企業獲利能否支撐行情，也牽動聯準會（Fed）本月升息預期。

道瓊工業指數上漲195.60點，收51,850.55點，漲幅0.4%；史坦普500指數下跌4.30點，收7,807.24點，跌0.1%；那斯達克綜合指數下跌120.27點，收27,245.90點，跌0.4%。

美國公債現貨市場因哥倫布日休市，股市交投也清淡。各交易所合計成交126.7億股，低於過去20個交易日平均的176.2億股，成交量為今年最低。

晶片股跌勢擴大 能源股創新高

費城半導體指數盤中觸及三周低點，收跌2.7%，連跌四日為7月以來最長。大陸長鑫存儲在可儲存更多資料的晶片研發上取得新進展，引發投資人恐慌，美光、SanDisk及希捷股價均下跌。台積電ADR跌2%，連續五日下跌。

史坦普500的11大類股中，科技股下跌0.9%，非必需消費品股跌0.7%，表現最差。能源股上漲1.5%，近一個月來首度創收盤新高；必需消費品股漲逾1%。Meta上漲逾3%，帶動通訊服務股收高。

微軟宣布計劃大規模部署自研AI晶片，股價上漲1.1%，市值一年來首度突破4兆美元。

布蘭特原油上漲1.8%，收每桶106.65美元。川普雖宣稱俄烏已就能源設施停火，烏克蘭仍表示能源設施遭到俄羅斯攻擊。葉門胡塞武裝周末攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅得的國際機場，造成至少12人死亡、數百人受傷，沙國軍方表示將回應，也加深能源供應疑慮。

川普上周五宣布，俄羅斯將向市場供應數百萬公噸柴油，希望壓低燃料價格，但交易員對效果仍有疑慮。Jefferies分析師估計，即使俄國釋出承諾的數量，也僅能支應美國九天多的需求。

美元走強，美元指數上漲0.4%至102.58。黃金期貨下跌25.20美元，收每英兩4,165.80美元，跌0.6%。

銀行財報登場 獲利能否延續強勢？

高盛、摩根大通、花旗及富國銀行將於周二公布財報，摩根士丹利與美國銀行則於周三接棒。除了獲利，投資人也將關注銀行對消費支出、放款需求及本季營運的看法。

彭博行業研究預估，史坦普500企業第3季獲利將年增25%；LSEG IBES的估計則為30.6%。

美股 這波多頭行情滿四年，史坦普500指數自2022年低點以來已上漲近120%。eToro分析師Bret Kenwell表示，強勁成長使股票估值未過度攀升，也讓投資人暫時忽略高殖利率、高利率及通膨。如果本季獲利再度強勁，可望支持行情延續至年底；若成績不如預期，則可能引發更廣泛的回跌。

摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin認為，本周通膨數據可能引發短期震盪，但財報季對年底前行情的影響可能更大。高盛策略師也因獲利成長仍有支撐、近期估值下降，將未來三個月的股票配置建議上調至「加碼」。

周三看CPI 本月升息押注回升

本周另將公布9月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）及零售銷售。能源價格居高不下，加深通膨疑慮，美國公債殖利率近日已升至24年高點。

Glenmede的Jason Pride及Michael Reynolds認為，周三的CPI可能是Fed於10月底開會前最重要的數據。除非通膨高於預期，Fed下一次升息應會耐心等待。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克則表示，Fed應「相對快速地」轉向更具限制性的貨幣政策，以對抗愈來愈普遍、已開始影響企業定價計劃的通膨。她認為，小幅、較頻繁的政策調整有助穩定通膨預期，但未明確支持本月升息。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估Fed本月升息的機率接近22%，高於上周五的17.7%。

其他個股方面，星巴克表示不會收購墨西哥捲餅連鎖業者Chipotle，星巴克上漲1.7%，Chipotle下跌3.8%。Bumble傳出正洽談以約10億美元估值下市，股價大漲約50%。

美國銀行將Salesforce評等從「表現不佳」升至「買進」，帶動股價上漲2.1%；摩根士丹利將eBay列入首選股名單，該股上漲約2%。量子運算業者IonQ宣布以13億美元全股票交易收購資安業者Elisity，股價則下跌。