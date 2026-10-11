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電玩主機買氣冷颼颼 在美銷量暴跌至13年低點 Xbox、PS5都被漲價壓垮

編譯葉亭均／綜合外電
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電玩遊戲主機在美國銷量銳減，反映漲價造成衝擊。（美聯社）
電玩遊戲主機在美國銷量銳減，反映漲價造成衝擊。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

在記憶體與零件短缺、關稅與成本上升壓力下，Xbox、PS5與Switch 2相繼漲價，導致美國電玩主機銷量與支出同步下滑。

全球記憶體與儲存零件短缺，正大幅衝擊電玩遊戲產業。遊戲主機銷量大幅下滑，反映微軟任天堂Sony三大業者為抵銷零組件成本上升與先前關稅的影響陸續調漲價格，已對銷量造成衝擊。

根據市場研究機構Circana的數據，美國8月電玩硬體銷售量年減15%，降至13年來同期來最低。

此外，Sony的PlayStation 5和微軟Xbox今年來截至8月底的銷量都銳減。Circana的電玩產業顧問皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）在社群平台上公布相關數據，顯示PS5在上述期間銷量下滑25%，跌至2013年以來最低。當年玩家為了等待PS4上市，紛紛延後購買PlayStation主機。至於Xbox，今年來零售銷量更暴跌33%，創下該品牌近25年前推出以來的歷史新低。

皮斯卡泰拉表示，價格敏感度日益成為玩家面臨的實際問題，尤其是晶片短缺推升成本，迫使主機製造商調漲售價。微軟過去兩年已三度調高Xbox價格，其中512GB機型漲價100美元，1TB機型則漲價150美元。更糟的是，微軟已停售2TB機型。

調漲後，微軟Xbox Series S的512GB版本售價來到499.99美元，遠高於剛上市時的299.99美元；Xbox Series X數位版售價達749.99美元，遠高於兩年多前剛上市時的449.99美元。

至於Sony的PS5，不含光碟機的數位版於2020年11月上市時，售價為399美元，如今已漲至599美元。配備光碟機的版本上市時售價為499美元，目前則為649美元。效能更強大的PS5 Pro於2024年推出時售價為699美元，如今價格更高達899美元。

任天堂則在美國總統川普去年宣布「解放日」關稅調升措施後，將Switch 2售價從449美元提高至499美元。

根據Circana數據，美國8月電玩硬體支出年減3%，今年迄今支出則下滑11%。

皮斯卡泰拉表示：「我們已經看到主機價格上漲帶來的負面影響。價格調高正導致主機銷售量下滑。」「我們也開始看到部分產品出現零星缺貨的情況，這很可能與RAM及零組件供應危機有關。」

對Sony與微軟而言，眼前最大的問題是，這可能影響Take-Two Interactive備受期待的遊戲新作「俠盜獵車手VI」預定11月下旬上市，可能帶動的遊戲主機銷售前景。不斷上漲的價格可能讓部分潛在買家打消購買念頭。

精華 FAQ

  • 主因是全球記憶體與儲存零件短缺推升成本，加上關稅與漲價效應，讓消費者對主機價格更敏感，進而壓抑購買意願，造成硬體銷售量大幅下滑。

  • Circana數據顯示，PS5今年迄今銷量下滑25%，跌至2013年以來最低；Xbox零售銷量更暴跌33%，創下品牌近25年前推出以來的歷史新低。

  • 微軟、Sony與任天堂陸續漲價後，市場已出現銷量下滑與零星缺貨情況；分析認為，這可能削弱玩家購買意願，連帶影響11月《俠盜獵車手VI》上市時帶動的主機買氣。

微軟 任天堂 Sony

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