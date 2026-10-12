Nvidia衝刺機器人 傳加碼投資新創10億元

AI摘要 文章摘要整理： 輝達傳將加碼投資AI機器人新創Figure 10億美元，顯示黃仁勳正加速布局機器人應用，帶動台灣相關供應鏈後續商機。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）傳擬斥資10億美元，加碼投資AI機器人新創Figure。業界認為，這是輝達執行長黃仁勳 加速擴大機器人布局的關鍵訊號，所羅門、廣運、台達電、達明、新漢等輝達機器人供應鏈有望受惠。

綜合外電報導，輝達原本就是Figure的主要股東之一，Figure目前估值約380億美元，為進一步擴大營運規模，近期正尋求更多融資，輝達擬再投資10億美元，加速卡位機器人市場。

業界人士指出，AI市場持續火熱之際，包括蘋果、亞馬遜、Google、Meta等大廠都正在積極開發自研AI晶片，黃仁勳為拉開輝達和群雄的差距，正加大投資機器人這項AI關鍵應用的腳步，強化布局。

業界分析，輝達若持續加大機器人投資，顯示相當看好未來AI算力能在物理世界落地，藉此創造出更多商機，就如同當初網路商機在智慧手機的應用中爆發，提前卡位新一波科技革命浪潮，台灣輝達機器人供應鏈有望雨露均霑。

其中，所羅門與輝達在機器人領域合作關係密切，該公司先前在台北國際自動化工業大展中展示具備先進遠距感知能力的人形機器人與自主移動機器人，整合輝達Isaac GR00T 1.7開放式機器人基礎模型、Cosmos與NemoClaw，並以Jetson AGX Thor為運算平台。

據悉，AI視覺與機器人業績占所羅門營收比重已接近一成。所羅門董事長陳政隆日前透露，今年AI視覺與機器人相關業績可望增長七成，可預期AI視覺與機器人相關方案明年發酵速度會更快。

廣運也正積極布局機器人應用市場，董事長謝明凱曾表示，廣運近年來積極布局AI及智慧自動化，投入研發感知系統、智慧生產線及機器人的協作平台，透過導入德商NEURA的旗艦產品，結合AI的開發平台，能夠將機器人、操作工作人員及數據無縫接軌，打造完整的智慧製造生態鏈。

達明日前秀出自家升級版人形機器人「TM Xplore I」，達明營運長黃識忠指出，目前仍在概念驗證（POC）階段，與幾家客戶合作；至於新漢機器人業務主要由旗下創博負責，創博今年上半年接單較去年同期大幅成長80%、出貨成長30%，下半年成長動能持續強勁。

台達電則在日前自動化展大秀結合輝達平台的「具身智能雙臂協作方案」，讓機器人能結合視覺、AI模型與環境資訊，自主理解任務並執行，目前已經先導入台灣自有產線進行POC，確認符合實際製造需求後，再逐步對外推廣。