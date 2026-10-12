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蘋果高層赴鄭州廠視察 打破iPhone Duo良率卡關疑慮、還要加單30%

記者吳凱中／綜合報導
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Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出60...
Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果高層赴鄭州廠視察iPhone Duo量產，意在化解良率卡關疑慮；供應鏈並傳出新品加單30%，可能帶動鴻海第4季業績。

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上市在即，蘋果首席營運長（COO）沙比汗（Sabih Khan）赴鴻海中國鄭州廠視察iPhone Duo量產進度，在市場傳出iPhone Duo良率「卡關」下，蘋果高層親赴鄭州廠，頗有提振士氣、打破外界疑慮的意味。

根據中國媒體報導，富士康科技集團輪值CEO、事業群總經理蔣集恆陪同沙比汗參觀鄭州廠，重點參觀iPhone Duo產線。

「河南鴻創攻克濺鍍製程，已應用到iPhone 18 Pro系列和iPhone Duo生產中。」蔣集恆介紹，業界首創將電磁屏蔽濺鍍工藝直接應用於SoC封裝表面，取代傳統金屬屏蔽罩，使模組厚度縮減20%，並顯著提升散熱效能。

業界人士分析，沙比汗選在此時訪鄭州廠，意在打破外界對於iPhone Duo良率「卡關」的疑慮，要證明蘋果首款折疊機上市無虞。

「證券時報」先前報導，蘋果供應鏈人士透露，蘋果結構性調整2026年秋季手機新品訂單量，並對iPhone Duo加單30%，但總量仍未超過1000萬支。

同時，蘋果對iPhone 18 Pro砍單10%到15%，對iPhone 18 Pro Max加單10%到15%，因此iPhone 18 Pro系列總訂單量未變。

市調機構Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。該機構資深分析師林科宇表示，相較於蘋果一般iPhone的銷量，iPhone Duo預估銷量較偏向利基型折疊機的水準，最終表現取決於蘋果增產的速度。

另一家市場研究機構IDC預估，在蘋果助攻下，今年折疊機出貨量將成長13%，達到2290萬支，若沒有iPhone Duo，原本可能萎縮。

iPhone Duo將於10月16日在台灣及全球首波地區開放預訂，並於10月23日發售。鴻海是iPhone Duo獨家組裝廠，加上iPhone Duo是蘋果史上最貴的智慧手機，若蘋果加單30%，加上又是高單價產品，可望帶動鴻海第4季業績上揚。

展望本季，鴻海指出，AI營運繼續成長，且資通訊（ICT）產品仍在下半年傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合預期，但需持續關注多變的全球政經局勢影響。

精華 FAQ

  • 蘋果COO沙比汗親赴鴻海鄭州廠視察iPhone Duo產線，主要是回應市場對良率卡關的疑慮，並向外界釋出量產進度穩定、上市計畫無虞的訊號。

  • 供應鏈傳出蘋果對iPhone Duo加單30%，但總量仍未超過1000萬支；Counterpoint則預估今年約賣600萬支，屬於折疊機中的利基型規模。

  • iPhone Duo由鴻海獨家組裝，且屬蘋果史上最貴智慧手機，若追加30%訂單，將直接墊高出貨與營收，有望推升鴻海第4季整體業績表現。

鄭州 iPhone 鴻海

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