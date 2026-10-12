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美股財報季開鑼 亮眼獲利背後藏2大隱憂

編譯任中原／綜合報導
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美股財報季由銀行股揭幕，市場預期第3季獲利強勁成長，科技與能源等族群表現尤佳，但高殖利率、通膨與併購IPO降溫，仍可能壓抑後續漲勢。

美股財報季本周將依例由銀行股揭開序幕，上季獲利年比成長率有望連第三季超過25%，可望帶動美股在年底前繼續衝上新高，但後市也將面臨兩大隱憂：利率將長期居高不下、及投資人的「動物本能」（animal spirits）減弱。

美國企業本周起將陸續公布第3季財報，分析師平均預期標普500指數獲利將成長約31%，高盛則預測將成長27%，為獲利年增率連續第三季超過25%。其中，科技、能源及原料產業獲利成長將尤其亮眼。

瑞銀投資辦公室的股票全球部門主管霍夫曼－博查迪在上周的報告指出，投資人應該持續為股市上漲布局，預測標普500指數將在明年6月前漲至8400點，比10月9日的7811.54點收盤價高出7.5%。

美國銀行（BofA）認為，就近期布局而言，市場動能和價位模型都偏好能源、科技及通訊服務類股。Jefferies青睞擁有獲利改善與總經支持題材的類股，包括金融、醫療保健、科技及原料類股。

但美股漲勢也可能暗藏波瀾。其中之一便是居高不下的美債殖利率。巴隆金融周刊（Barron's）分析，若歷史可為殷鑑，高利率可能維持很長一段時間，尤其美伊衝突和高油價近期難以化解。

美國本周將公布9月消費者物價指數（CPI），預估年升率將比8月提高0.2個百分點到3.6%，核心CPI也估將攀升0.1個百分點到2.5%，將強化Fed在12月升息的預期。

此外，近來美股的企業併購與首次公開發行股票（IPO）活動降溫，暗示投資人的「動物本能」減弱，成為股市後續漲勢的隱憂。

精華 FAQ

  • 分析師平均預估標普500第3季獲利年增約31%，高盛則估27%，可望連3季都超過25%。這代表企業獲利動能仍強，成為年底前股市續創高的重要支撐。

  • 文中指出科技、能源及原料產業的獲利成長最亮眼；另外，美銀偏好能源、科技與通訊服務，Jefferies則看好金融、醫療保健、科技及原料，顯示資金仍偏向基本面改善族群。

  • 兩大隱憂是美債殖利率長期居高不下，以及投資人的動物本能減弱。若高利率維持更久，且併購與IPO降溫，市場風險偏好可能下降，進而壓抑股市後續漲勢。

高盛 美股

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