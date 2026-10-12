微軟 執行長納德拉表示，企業應將強大的人工智慧（AI）模型，視為潛在內部威脅，要假定這些模型可能被入侵，並建立一套「緊急煞車」機制，以防範代理模型失控，不能僅仰賴模型開發商的保證。

納德拉10日在X上發文表示，「我們必須假設模型已遭入侵，並從一開始就對其加以控制」，「可以將此想成緊急煞車裝置。經授權人員應隨時都能在模型作業過程中，暫停或關閉模型」。

在納德拉發表這篇文章之際，Anthropic 和OpenAI 近幾個月來揭露了一系列其AI模型出現非預期行為的事件，引發了對先進AI模型安全風險的疑慮，並重啟有關AI緊急停止開關的討論。

納德拉提出的安全建議包括：別在關鍵決策上仰賴單一AI模型、持續對模型的行動留下無法篡改的證據，並讓AI系統接受獨立審計。他呼籲揭露AI的重大故障或漏洞事件，並對外分享細節，以便其他企業加強防護措施。

納德拉表示，「我們不能把超級智慧視為一層套一層的黑箱，然後只是簡單地接受或拒絕其建議、答案和行動」，「我們必須建立可控的系統，使其行為可觀察、其極限可測試，以及其行動始終可控制」；「換言之，我們必須把智慧的供應和對智慧的控制權分開」。