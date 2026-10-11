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馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

編譯黃淑玲／綜合外電
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特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

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文章摘要整理：

馬斯克稱雖然現在還不懂微晶片製造，但憑藉客製化設備優勢，旗下公司有機會打造更好的晶片，Terafab計畫也正加速推進。

全球首富、特斯拉Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）10日表示，鑑於旗下公司具備創造客製化設備的專長，認為他的公司將「可以找出方法製造比誰都要好的晶片」。

馬斯克10日在德州奧斯汀特斯拉超級工廠外參加「X Takeover」活動中，透過線上直播、對工廠外集結的客戶和投資人坦言，目前「對如何製造微晶片沒有頭緒，但我們會找出方法」。

他提到，參觀競爭對手的工廠時，並沒有看到很多客製化設備，而他的公司在客製化設備方面經驗豐富；他相信這專長能夠用來改善生產流程。

馬斯克說，「我想這麼講是準確的，這是全世界最難做的事情之一」。「我不想自滿或自以為是，但我想，我們將可以找出方法去製造比誰都要好的晶片。老實說，我不知道要花多少時間，或許是好幾年」。

馬斯克正在德州格萊姆斯郡（Grimes）籌建Terafab超級晶圓廠，此案由他旗下的特斯拉和SpaceX，聯手英特爾（Intel）合資推動，初期投資額逾150億美元。此案預期創造3,000個工作機會，並獲得「德州企業基金」補助3,000萬美元。廠區規劃面積達1億平方英尺，將分階段建廠。

6月掛牌上市的SpaceX近期股價重返135美元的IPO價格之上，讓馬斯克成為全球首位資產站上「兆美元」的富豪。

SpaceX與投資公司Grain管理公司接近達成協議，一旦談妥，SpaceX將可取得所需頻譜，成為行動電信業者，與T-Mobile、Verizon及AT&T競爭。

根據特斯拉最新的數據，第3季全球交車量達486,532輛，優於彭博彙整分析師所估的463,761輛平均值 。

特斯拉先前銷量下滑、股價表現落後，新交車數據帶來鼓舞。特斯拉今年計劃投入超過250億美元擴大工廠營運，同時推動自駕計程車Robotaxi業務。公司已取得300億美元的新貸款與信用額度，支應成長。

精華 FAQ

  • 他認為旗下公司在客製化設備方面經驗豐富，能改善生產流程；雖然目前對微晶片製造仍不熟悉，但相信可透過工程能力逐步找出方法。

  • 這項計畫由特斯拉與SpaceX聯手英特爾合資推動，初期投資額超過150億美元，預計創造3,000個工作機會，並分階段興建廠區。

  • 特斯拉第3季交車量達486,532輛，優於市場預期；SpaceX則接近取得所需頻譜，未來可能成為行動電信業者，與T-Mobile、Verizon及AT&T競爭。

馬斯克 Tesla 特斯拉

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