我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年紀大容易半夜醒來？醫師揭原因：2作法有助再入睡

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

才制裁又放行 川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普三周前才簽署「俄羅斯與伊朗制裁法」，授權對俄國原油或天然氣主要買家課徵最高1...
川普三周前才簽署「俄羅斯與伊朗制裁法」，授權對俄國原油或天然氣主要買家課徵最高100%關稅，如今卻放行俄羅斯柴油出口。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普為壓低美國柴油價格，與普亭達成供應安排並放行俄羅斯柴油交易，但分析師認為俄國煉油廠受襲後供貨有限，降價效果恐不如預期。

美國總統川普宣布放行俄羅斯柴油出口，希望在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。分析師指出，俄國煉油廠接連遇襲，供貨能力存疑，初期供應量也有限，降價效果恐怕不大。

川普周五和俄羅斯總統普亭交涉後宣布，俄國將於10月供應逾30萬公噸柴油，11月再提供50萬公噸，隨後追加100萬公噸。俄羅斯副總理諾瓦克表示，這100萬公噸將於12月供應，前三批合計約1350萬桶。

川普另表示，俄羅斯將視煉油廠狀況，在短期內再供應300萬公噸，約合2250萬桶。美國財政部隨即核發臨時一般許可，允許相關俄羅斯柴油交易，期限至明年4月7日。

煉油廠能否供貨，是最大疑問

柴油供應吃緊已使加油站售價創下新高，增加農民和卡車業者的成本，也加深能源推升通膨的疑慮。消息公布後，美國柴油期貨跌至每加侖約4.66美元，但仍處於歷年同期高點。

俄羅斯因煉油廠連月遭烏克蘭無人機攻擊，自7月起自行禁止柴油出口。攻擊近日仍持續，諾瓦克則表示，俄國正提前解除出口限制。

道明證券資深商品策略師麥凱（Ryan McKay）指出，俄羅斯能源設施能否支應承諾的供應量，仍有疑問。他說：「最大的疑慮，就是煉油廠能不能做到。」

麥凱認為，即使承諾的柴油全數供應，影響仍有限。尤其10月最先釋出的數量，僅約相當於烏克蘭加強攻擊前俄羅斯每月柴油出口量的一成。後續最大一批供應又取決於煉油廠狀況，更增添不確定性。

才加強制裁，又放行出口

川普三周前才簽署「俄羅斯與伊朗制裁法」，授權對俄國原油或天然氣主要買家課徵最高100%關稅，如今卻放行俄羅斯柴油出口。

卡托研究所副所長林西康姆（Scott Lincicome）反問：「美國能對美國課關稅嗎？」參議員布魯門索則批評，這項決定直接違背國會跨黨派制裁法案的本意。

喬治城大學法學院訪問學者哈洛（Peter Harrell）認為，放寬柴油限制，可見新制裁法並未迫使川普政府加強對莫斯科施壓。

烏克蘭總統澤倫斯基批評，允許俄羅斯出售石油產品，等於提供資金延長戰爭。他也提出，若俄國停止摧毀烏克蘭能源設施，烏方便不再攻擊俄國煉油廠，並呼籲美國促成這項協議。

精華 FAQ

  • 主要是希望在11月期中選舉前壓低美國燃料價格，減輕柴油高漲對農民、卡車業者與通膨的壓力，因此改變先前加強制裁的立場。

  • 俄方表示10月供應逾30萬公噸、11月再供50萬公噸，之後追加100萬公噸，川普並稱短期內還可再供300萬公噸，但都取決於煉油廠狀況。

  • 因為俄國煉油廠連月遭無人機攻擊，出口能力與實際履約都不確定；且最先釋出的10月供應量不大，後續批次又受煉油廠狀況限制，因此降價效果可能有限。

普亭 油價 川普

上一則

扶持民間企業拚AI 中國推「國家專案」

延伸閱讀

財政部鬆綁俄柴油制裁 川普：油價將創紀錄下降

財政部鬆綁俄柴油制裁 川普：油價將創紀錄下降
川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物
剛要全面制裁…川普：與普亭達協議 俄將立即供應柴油

剛要全面制裁…川普：與普亭達協議 俄將立即供應柴油
美俄柴油協議內幕曝光 美官員：6度要求澤倫斯基停炸俄煉油廠遭無視

美俄柴油協議內幕曝光 美官員：6度要求澤倫斯基停炸俄煉油廠遭無視

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

2026-10-08 11:02

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應
賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友