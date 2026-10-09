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美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市

編譯劉忠勇／綜合外電
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品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）。 （路透）
品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

PIMCO投資長指出，美國公債遭大量拋售後，10年期殖利率可能升至6%，並警告若超過5.5%，股市與信用市場都將承受明顯壓力。

品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）警告，高油價、通膨和美國龐大債務加劇債市動盪，美國10年期公債殖利率可能站上睽違26年的6%。

艾達信表示，美國公債市場規模達32兆美元，經過數周大量拋售後，避險基金等投資人被迫退出虧損的債券部位，可能使10年期公債殖利率從目前5.29%的水準進一步大幅攀升。

艾達信接受英國金融時報訪問時說：「這當然有可能，即使只從短期交易來看也是如此。過去幾周的部分賣壓，來自技術面不利，以及多策略避險基金和其他槓桿投資人停損出場。殖利率確實可能升到那裡。」

他的說法呼應幾位投資人近日的警告：美國公債市場正陷入「惡性循環」，一波波賣壓推高殖利率，升至某些水準後，又促使不動產投資信託等其他市場參與者賣出債券。

美國10年期公債殖利率是全球數兆美元資產的定價基準，如今已升至本世紀初以來高點。投資人擔心，川普對伊朗的戰爭推升通膨，AI業者大舉融資，加上市場預期經濟強勁成長，都可能繼續推高殖利率。債券提供固定收入，通膨則會侵蝕這些收入的購買力。

殖利率上升也加重美國家庭負擔，此時距離決定國會控制權的關鍵期中選舉，只剩幾周。周四公布的資料顯示，截至10月8日，美國30年期固定房貸平均利率升至7.4%，比前一周增加0.12個百分點，創2023年以來最高。

艾達信表示，公債殖利率若再上升，也可能打擊股票和公司債等風險較高的資產。他說，若10年期公債殖利率升至5.5%或以上，「信用市場和股市都會出現相當明顯的跌勢」。

美股雖接近紀錄高點，但高殖利率已開始影響部分美國企業。信用評等最低的企業，其債券舉債成本本月升至17%，創2020年5月以來最高，原因包括公債殖利率上升，以及投資人要求更高報酬，才願意融資給這些企業。

除了公開市場中風險較高的部分承受壓力，艾達信也預料，公債殖利率上升將使部分私募市場的問題逐步浮現，包括商用不動產。他指出，這些領域「仍有許多脆弱的資本結構，基本面也疲弱」。

不過，艾達信認為，殖利率居高不下，最終也會吸引投資人把更多資金轉向公債，以鎖定高報酬，這將成為「限制殖利率進一步上升的因素」。

本周公債標售已出現這種跡象，10年期和30年期公債都吸引強勁需求。

艾達信也看好美國以外的債市。他表示，對美國能否在一段時間內維持這樣的財政赤字，PIMCO「不像某些人那麼擔心」，但「好處是，你不必只持有美國債券」。

他舉例說，澳洲有「品質非常高的信用」，英國雖然也有自己的問題，但英國債券提供的利息報酬比美國債券高，因此仍有吸引力。加拿大和德國等市場也提供「相當有吸引力的殖利率，而且財政狀況的起點更好」，尤其換算成美元後更是如此。

精華 FAQ

  • 因高油價、通膨、龐大債務與技術性賣壓交織，避險基金等槓桿部位被迫停損出場，形成惡性循環，進一步推升殖利率至更高水準。

  • 艾達信警告，若10年期公債殖利率升到5.5%或以上，信用市場與股市都可能出現相當明顯的跌勢，風險資產將面臨更大壓力。

  • PIMCO認為澳洲信用品質高，英國、加拿大與德國債券也具吸引力，因其殖利率不低且財政起點較好，換算成美元後報酬也可能更有利。

殖利率 債券

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