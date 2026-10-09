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亞馬遜平板不再拚便宜 改用Android 讓AI看懂螢幕 挑戰蘋果三星

編譯劉忠勇／綜合外電
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亞馬遜周四公布8吋、11吋和12吋的Alexa Tablet。 （取材自亞馬遜官...
亞馬遜周四公布8吋、11吋和12吋的Alexa Tablet。 （取材自亞馬遜官網）

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜推出改用Android的Alexa平板，結合Alexa+生成式AI強化螢幕互動，但在平板市占下滑與高階市場競爭下，轉型壓力不小。

亞馬遜告別平價平板策略，推出以Alexa命名的三款新機，首度改用GoogleAndroid作業系統，並導入Alexa+生成式AI助理，讓使用者能針對螢幕內容提問、購物或安排行程。

亞馬遜周四公布8吋、11吋和12吋的Alexa Tablet，起價分別約230、330和500美元，即日起開放預購。美國、加拿大和墨西哥將於10月14日出貨，英國、德國、法國、義大利和西班牙則於19日起出貨。

新機一大改變，是捨棄以Android修改而成的Fire OS，改用Google的Android系統。過去Fire平板仰賴亞馬遜自家應用程式商店，可用程式較少，開發者也須另製版本，長期引起用戶和開發者不滿。

新款平板可使用Gmail、Google文件和YouTube等Google應用程式，也保留Prime Video和Kindle等亞馬遜服務，補足過去的使用限制。

硬體則從塑膠機身改為鋁製機身，搭配解析度更高的螢幕和更快的處理器。最高階12吋Pro機型還採用和康寧合作開發的「Nanomatte」螢幕技術，主打大幅減少反光，兼顧娛樂、工作和閱讀。

AI能看懂螢幕 協助購物與安排行程

Alexa+是新系列的另一重點。使用者可透過語音或「Ask Alexa」按鈕呼叫助理，讓它根據螢幕上的內容回答問題、提出建議或執行操作。

亞馬遜裝置主管帕奈（Panos Panay）示範，使用者觀看TikTok烹飪影片時，可要求Alexa尋找影片中的漢堡壓模，帶出購物清單，再自行點選購買。用戶也可開啟賽程表，請Alexa把各場比賽加入行事曆。

主畫面另設動態分頁，提供推薦內容，方便用戶接續閱讀或觀看節目。亞馬遜希望把Alexa從語音助理，變成隨時能協助處理眼前工作的工具。

市占大幅下滑 高階轉型面臨考驗

這波升級也改變亞馬遜多年來以低價吸引用戶的策略。該公司過去常以接近製造成本的價格銷售裝置，再帶動影音訂閱、電子書和購物等服務收入。如今，新機售價明顯高於Fire系列，逐漸接近蘋果和三星的部分機型。

不過，轉型時機並不輕鬆。路透引述IDC資料指出，第2季全球平板銷量年減12%，降至3,360萬台，美國市場更減少32%。亞馬遜全球市占率從去年同期的8%降至1.9%，遠低於蘋果的34%和三星的17.5%。

記憶體短缺也增加硬體業者的壓力。亞馬遜否認新平板漲價是因記憶體成本上升，強調售價反映設計、速度及效能升級；帕奈仍坦言，要在合理價格下打造高階平板，又不犧牲品質，確實相當棘手。

亞馬遜表示，Fire系列已停止生產新機，但仍將販售有限庫存，現有用戶也可繼續使用。除最高價機型外，Alexa新平板還沒解鎖時仍會顯示廣告。用戶若要關閉廣告，須另付一次性費用20美元，高於Fire平板的15美元。

精華 FAQ

  • 最大變化是捨棄原本基於Android修改的Fire OS，改採Google的Android系統，並可使用Gmail、Google文件和YouTube等應用，同時保留Prime Video與Kindle服務。

  • Alexa+可透過語音或Ask Alexa按鈕，根據螢幕內容回答問題、提出建議或執行操作，例如辨識影片中的商品、建立購物清單，或把賽程加入行事曆。

  • 因為新機起價約230、330與500美元，已明顯高於過去Fire系列，並以鋁製機身、更高解析度與更快處理器升級定位；但在市占下滑與平板需求疲弱下，轉型仍具挑戰。

Android 亞馬遜 Google

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