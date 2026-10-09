我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川投顧上線？川普8月交易517筆 買進Meta和微軟股票、SpaceX債券

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

漲價影響買氣 蘋果傳砍iPhone 18 Pro系列零組件訂單至少15%

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果紐約第五大道旗艦店18日展示iPhone 18 Pro和iPhone 18 ...
蘋果紐約第五大道旗艦店18日展示iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max 。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果高階iPhone 18 Pro系列因售價較上一代上調100美元，傳出需求不及預期，已要求供應商削減10月零組件訂單至少15%。

蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量削減至少15%。

一位企業管理層級的人士透露，兩款機型本月訂單減少15%至20%。各供應商生產前置時間不同，部分業者10月產量將受影響，11月起是否再調整仍不明朗。

iPhone 18 Pro及Pro Max起售價分別為1,199及1,299美元，比上一代高100美元。瑞銀指出，在供應穩定下，逾30個市場的Pro機型交貨等候時間縮短，讓分析師更加擔心漲價對需求的影響。

不過，今年出貨安排也有不同。蘋果優先推出高階機型，標準版iPhone 18及新一代iPhone Air延至明年春季上市，可能使下半年零組件需求低於往年。

IDC預估，記憶體短缺及成本上升將使今年全球智慧手機出貨量減少16.7%，創歷來最大減幅，平均售價則上漲27.6%。蘋果銷量減少未必立即拖累營收，但這波訂單調整顯示，即使業界龍頭也難免受到漲價衝擊。

精華 FAQ

  • 主要原因是新款高階iPhone漲價後，市場需求不如預期。日媒指出，蘋果已要求部分供應商減產，反映高價可能壓抑消費者買氣，導致訂單同步下修。

  • 報導稱，蘋果對部分供應商的10月零組件訂單，較原訂數量至少削減15%；另有企業管理層人士透露，兩款機型本月訂單約減少15%至20%，後續調整仍不明朗。

  • 今年蘋果先推出高階機型，標準版iPhone 18與新一代iPhone Air延至明年春季上市，可能使下半年零組件需求低於往年；同時記憶體短缺與成本上升也推高整體手機壓力。

iPhone

上一則

押注AI還想加碼 孫正義傳向波灣投資人洽募千億美元 買企業再用AI改造

延伸閱讀

iPhone 18 Pro開售半月 中國市場銷量突破200萬

iPhone 18 Pro開售半月 中國市場銷量突破200萬

iPhone 18 Pro中國首銷開紅盤 首3日銷量增12%重登榜首

iPhone 18 Pro中國首銷開紅盤 首3日銷量增12%重登榜首
Counterpoint預估：蘋果今年將賣出約600萬支Duo折疊機

Counterpoint預估：蘋果今年將賣出約600萬支Duo折疊機
蘋果iPad mini 8、Mac等產品接力亮相

蘋果iPad mini 8、Mac等產品接力亮相

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友