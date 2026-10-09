AI光通訊缺貨看不到盡頭 Lumentum產能訂滿至2029年初

六個月前，Lumentum原本表示，該公司產能可望被訂滿至2028年。圖為Lumentum台灣板橋辦公室。（取材自104人力銀行網站）

AI摘要 文章摘要整理： AI基礎建設帶動光通訊元件缺貨加劇，Lumentum產能已滿到2029年初，並持續擴產與評估併購以回應雲端客戶需求。

AI資料中心帶動光通訊元件需求激增。Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）表示，該公司產能已被訂滿至2029年初，即使加速擴產，仍遠遠趕不上客戶需求。

赫爾斯頓周五在東京接受彭博訪問時說，到明年底，Lumentum部分產品仍無法滿足約七成需求；另一些產品到2028年底，仍有三成需求無法滿足。六個月前，他曾表示，該公司產能可望被訂滿至2028年。

Lumentum和競爭對手Coherent今年稍早各獲輝達 （NVIDIA ）投資20億美元。Lumentum供應先進磷化銦元件，用於高速雲端運算及資料傳輸。分析師平均預估，該公司今年營收將增至去年的兩倍以上。

赫爾斯頓說：「我們正努力追趕，盡可能加快擴產，但仍遠遠趕不上客戶需求。我們的產能已全部被訂光，目前還看不到盡頭。」

全球競相興建資料中心及其他AI基礎建設，成本和負債也不斷增加，使部分投資人轉趨謹慎。為消除主要供應商的疑慮，科技大廠已對長期合約提供保證。

光通訊產業也正因應供應可能進一步吃緊的情況。據報導，美國正考慮禁止中國大陸新款光收發模組。研調業者Counterpoint Research指出，若中際旭創等大陸業者退出供應，Lumentum和Coherent將無法填補缺口。

為因應需求激增，總公司位於加州聖荷西的Lumentum，過去兩年已將東京都會區主要工廠的產能擴增至原來的12倍，並計劃投入至少3.5億美元，擴建這座工廠及鄰近設施。該公司也已擴充英國Caswell廠的產能。

不過，赫爾斯頓表示，若要增加產品種類，該公司須考慮收購其他業者。他說：「我們希望明年能在現有基礎上，增加一些新的能力。」

像Lumentum這類業者，建置新產能需要三至五年，但大型雲端業者已同意分擔部分資本支出風險。赫爾斯頓說：「這些大型雲端業者願意出資支持。」

隨著先進AI硬體需要更快的資料傳輸，利用光傳送資料的矽光子技術，預料將取代資料中心叢集內以銅線連接的方式。光通訊網路也有助減少系統發熱及耗電。

日本有多家業者具備磷化銦半導體、光纖及矽光子技術，包括藤倉、住友電工、古河電工、濱松光子、三菱電機和日立高科技。

Lumentum於2018年收購Oclaro，取得部分源自日本的技術；Oclaro先前承接了日立的光學研究成果。如今，Lumentum位於日本神奈川縣相模原市的工廠是全球最先進的磷化銦元件生產據點之一，能穩定供應高品質產品。

以色列晶圓代工業者高塔半導體（Tower Semiconductor）今年也取得日本富山縣魚津市一座12吋晶圓廠的全部控制權，計劃增加光子產品出貨。