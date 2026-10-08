星巴克傳想併購Chipotle 金額上看500億美元 可能嗎？

星巴克執行長尼可曾掌舵Chipotle逾六年，但星巴克擬併購Chipotle的消息仍令市場不解。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 星巴克傳出考慮以近500億美元收購Chipotle，但市場質疑協同效益有限，且星巴克重整尚未完成，資金與管理壓力都可能升高。

星巴克 （Starbucks）據傳評估收購墨西哥 捲餅連鎖業者Chipotle ，若成案，可能創下餐飲業最大併購紀錄。不過，星巴克自身重整才剛見起色，分析師質疑，兩個品牌合併能帶來多少效益，以及估計近500億美元的收購支出，會不會分散管理層心力、加重資金負擔。

英國金融時報引述知情人士報導，星巴克近日和顧問研議收購市值約410億美元的Chipotle，但計畫仍在初期，目前進度及是否已提出正式報價，都無法確認。知情人士也提醒，整合兩家大型消費品牌相當複雜，交易可能不會實現。

消息周四傳出後，星巴克股價一度重挫6.7%，終場縮小跌幅至0.4%，收93.21美元。Chipotle則大漲約6.2%。

合併規模可觀 效益卻未必明顯

若收購成案，交易規模將超越漢堡王2014年以114億美元收購加拿大咖啡及甜甜圈連鎖業者Tim Hortons的紀錄。兩家企業去年營收合計接近500億美元；星巴克擁有約4.1萬家直營及授權門市，其中四成在美國，Chipotle約4200家餐廳幾乎都在美國。

兩個品牌都吸引願意為便利和客製化服務多付錢的消費者，但用餐時段不同，合併後可能接觸到一天中更多時段的消費需求。

不過，威廉博萊（William Blair）分析師指出，兩個品牌合併後，沒有明顯可增加營收的效益，供應鏈又大不相同，傳統透過整併採購、配送來降低成本的空間，可能也有限。

威廉博萊分析師Sharon Zackfia認為，即使有機會節省成本，或在捲餅餐中搭配星巴克飲品，投資人仍可能強烈質疑收購理由，甚至懷疑這是否代表管理層對星巴克自身成長前景的信心不足。

重整才見起色 管理層能否兼顧？

星巴克執行長尼可（Brian Niccol）曾掌舵Chipotle逾六年，在重大食安危機後帶領該公司重振業績，於2024年8月離職，轉赴星巴克推動改革。潛在收購案也因此帶有他重返昔日事業的意味。

尼可推動的「重返星巴克」（Back to Starbucks）策略，包括增聘咖啡師、加快服務、更新菜單和整修門市。同店銷售及獲利已開始改善，但重整仍在初期。

尼可上月表示，星巴克已投入逾5億美元，用於增加人力、改善排班及其他員工措施。該公司2025年9月另宣布10億美元重整計畫，包括關閉表現不佳的北美門市，上月約關閉250家咖啡店。

在這些改革仍須持續投入資金和管理心力之際，再接手規模龐大的餐飲業者，可能使重整工作更加複雜。

近500億美元收購價 錢從哪裡來？

威廉博萊估計，Chipotle的收購價碼可能接近500億美元，對星巴克而言，籌資並不容易。星巴克7月公布的會計年度第3季資料顯示，總資產為282億美元，其中現金及約當現金為34億美元，如何支應交易仍不明朗。

分析師認為，出售日本事業可能是籌資選項之一，但目前並無已敲定出售的消息。

Chipotle在尼可離職後，股價明顯下跌，使收購成本相對降低，卻不代表星巴克一定能以合理價格取得足夠效益。威廉博萊對營收及供應鏈整合的疑慮，正是這筆交易能否說服投資人的關鍵。

星巴克表示，不評論傳聞或揣測，團隊正專注執行「重返星巴克」策略，對長期成長潛力有信心，將於本月底公布季度業績和財務展望。