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SpaceX收購低段頻譜 補齊星鏈通信版圖 3大電信股盤後重挫

編譯劉忠勇／即時報導
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SpaceX收購涵蓋全美的低頻段頻譜使用執照，擬結合星鏈（Starlink）衛星...
SpaceX收購涵蓋全美的低頻段頻譜使用執照，擬結合星鏈（Starlink）衛星和地面網路，進軍手機通訊市場並補足室內收訊。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX收購全美低頻頻譜，計畫結合星鏈與地面網路進軍手機通訊市場，補強室內涵蓋並壓低建網成本，消息也衝擊美國三大電信股。

SpaceX敲定收購涵蓋全美的低頻段頻譜使用執照，擬結合星鏈（Starlink）衛星和地面網路，進軍手機通訊市場並補足室內收訊。交易雖尚待核准，但競爭疑慮已拖累AT&T、Verizon和T-Mobile周四盤後股價均大跌逾6%。

SpaceX周四宣布，將向投資業者Grain Management收購800MHz頻段、最多14MHz的成對頻譜執照，涵蓋幾乎全美人口。雙方未公布交易金額。

馬斯克在X平台表示，這是SpaceX提供全美完整手機通訊涵蓋「最後一塊關鍵的頻譜拼圖」。SpaceX則說，交易將為星鏈成為美國主要行動通訊業者鋪路。

消息公布後，AT&T、Verizon和T-Mobile盤後股價下跌約6%至8%，SpaceX則上漲約1.5%至3%。

衛星補偏遠地區 地面網路補室內收訊

SpaceX表示，取得美國聯邦通訊委員會（FCC）最終核准後，將結合衛星直連手機服務與地面網路，讓裝置在各處都能連線。

新頻譜原本用於地面基地台提供行動通訊服務。低頻段訊號較能穿透牆壁，可補足衛星訊號難以到達的建築物內部，且目前多數行動裝置都支援這個頻段。

Grain於8月完成與T-Mobile的頻譜交換後，取得這批執照。FCC核准此交易時，要求Grain為使用不足的頻譜徵求開發方案，並希望在11月5日前完成競標。

星鏈目前已在逾160國提供高速網路。SpaceX也與T-Mobile合作一年多，透過衛星替偏遠地區提供基本手機連線，也正採用資料傳輸能力更強的新衛星，提升Starlink Mobile網路效能。不過，衛星網路的頻寬仍遠低於美國主要電信業者的地面5G服務。

買下頻譜 仍須建置地面設備

電信研究業者Recon Analytics創辦人Roger Entner指出，SpaceX仍須使用基地台或架設在屋頂的通訊設備等地面設施，才能以這批頻譜提供手機服務。

SpaceX主管兩個月前曾提出，可能使用小型基地台，而非傳統基地台來支援行動網路。分析師估計，若以傳統基地台建置基本涵蓋網路，可能須投入數十億美元。

伯恩斯坦分析師也提醒，買下頻譜不代表SpaceX已承諾興建全國網路，但他們認為，這批頻譜正合SpaceX所需，有助降低建置成本，也讓打造全美行動通訊網路更有可能實現。。

接連收購頻譜 降低對電信夥伴的依賴

SpaceX去年已與EchoStar達成約170億美元的現金及股票交易，取得衛星通訊頻譜權利，讓星鏈能使用自有頻譜向手機傳送資料，減少對T-Mobile授權頻譜的依賴。EchoStar後來又同意以26億美元，出售部分地面行動通訊頻譜執照給SpaceX。

不過，先前取得的頻譜還不足以讓SpaceX建立完整手機網路，仍須更多頻譜及相應基地台設備。

若SpaceX進一步直接向美國消費者提供行動通訊服務，市場規模將遠大於單靠衛星寬頻，也可能降低對電信合作夥伴的依賴。AT&T、Verizon和T-Mobile今年已聯手，透過衛星將服務延伸至偏遠地區。外界普遍認為，這是為了防範SpaceX搶進市場。

精華 FAQ

  • SpaceX買下涵蓋全美的低頻段頻譜，目的是把星鏈衛星服務與地面網路整合，進一步提供手機通訊，並補上目前衛星訊號較弱的室內涵蓋缺口。

  • 市場擔心SpaceX若取得更多頻譜與地面設備，未來可能直接搶進行動通訊市場，削弱既有電信商優勢，因此三大電信股在盤後都明顯回落。

  • SpaceX除了要等FCC核准，還得建置基地台或屋頂設備等地面設施，才能把低頻頻譜用於手機服務；若採傳統建置，成本可能高達數十億美元。

T-Mobile AT&T SpaceX

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