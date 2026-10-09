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Nvidia推最強AI PC 號稱性能超越蘋果MacBook Pro M5

財經新聞組／綜合報導
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微軟展示裝在Surface Laptop Ultra主機板上的Nvidia新款R...
微軟展示裝在Surface Laptop Ultra主機板上的Nvidia新款RTX Spark晶片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Nvidia推出RTX Spark AI PC，主打本機AI運算超越MacBook Pro M5，華碩、微星與微軟搶先推出多款機種，售價從2599美元到近8500美元不等。

Nvidia輝達（另稱英偉達）改寫PC新頁，搭載RTX Spark晶片的「最強AI PC」來了，號稱AI性能超越蘋果MacBook Pro M5，引領代理式AI新世代來臨。華碩、微星及微軟等是首批推出搭載RTX Spark晶片AI PC的品牌，即日起開放預購，本月16日起陸續上市。

輝達「最強AI PC」要價不斐，以首波機種來看，記憶體及儲存容量仍是左右價格關鍵，記憶體容量最低24G起跳，起售價約2599美元，最高記憶體容量達128GB，頂配機種價格逼近8500美元。

微軟周三在舊金山活動中宣布，搭載RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機開放預購。該新機已於5月亮相，如今公布價格和出貨排程，起售價比16吋入門款MacBook Pro低約400美元。

微軟表示，Surface Laptop Ultra執行本機AI模型時，回應速度可達MacBook Pro M5的兩倍，影片生成速度則達六倍。Surface Laptop Ultra採用輝達RTX Spark晶片，可同時處理一般運算和AI工作，最高配備128GB統一記憶體，運算能力最高達每秒000兆次。

微軟另公布供開發者使用的桌上型設備Surface RTX Spark Dev Box，售價5999美元，主打執行最新開放權重AI模型。

華碩首款搭載RTX Spark晶片的筆電，型號為ASUS ProArt P14與ASUS ProArt P16，新機具備最高1 PFLOP FP4 AI算力與最高128GB統一記憶體，可直接於本機執行模型推論、程式開發與專業內容創作。

華碩亦推出專為執行全時本機AI運算的創作者、SOHO族、中小型企業，以及建置AI校園而生的ASUS ProArt GR1X代理人電腦（Agent Computer），打造多功能地端AI中樞。

微星方面，業界首波發布的RTX Spark Windows筆電中，微星Prestige N16 Flip AI+ 是唯一配備觸控螢幕並支援專用手寫筆的2-in-1可翻轉筆電，360度翻轉設計能在筆電、平板、帳篷與簡報模式之間輕鬆切換。

精華 FAQ

  • 核心亮點是搭載RTX Spark晶片，可同時處理一般運算與AI工作，並主打本機AI性能超越MacBook Pro M5，鎖定代理式AI與地端運算需求。

  • 首批品牌包含華碩、微星與微軟。微軟推出Surface Laptop Ultra與Dev Box，華碩推出ProArt P14、P16及GR1X，微星則推出Prestige N16 Flip AI+。

  • 首波機種記憶體最低24GB、起售價約2599美元，最高可達128GB統一記憶體；頂配機種價格逼近8500美元，另有5999美元的開發者桌機。

NVIDIA 輝達 微軟

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