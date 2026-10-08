OpenAI年化營收比外界預估少200億美元 AI燒錢熱潮遭潑冷水

金融時報引述提供給投資人的財務文件報導，OpenAI近日告知投資人，9月底年化營收接近500億美元，遠低於金融時報和其他媒體上月底依據投資人取得的資訊報導約700億美元的水準。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI最新向投資人披露的9月底年化營收約500億美元，低於外界先前推估的700億美元，雖仍快速成長，卻引發市場對AI需求與龐大支出能否匹配的擔憂。

OpenAI 截至9月底的年化營收接近500億美元，比先前媒體推算少了200億美元。英國金融時報指出，落差源於投資人為比較OpenAI與Anthropic 而調整計算方式，但仍引發AI需求能否支撐龐大投資的疑慮，拖累周四科技股下跌。

金融時報引述提供給投資人的財務文件報導，OpenAI近日告知投資人，9月底年化營收接近500億美元，遠低於金融時報和其他媒體上月底依據投資人取得的資訊報導約700億美元的水準。

年化營收是依較短期間的營收水準換算全年，用來觀察成長速度，並非已實現的全年營收。OpenAI、Anthropic等AI業者經常以此作為成長指標，但計算方式並不一致。

知情人士表示，Anthropic計算營收時，會納入透過亞馬遜AWS、Google Cloud等雲端夥伴銷售的收入，OpenAI不會。投資人為了比較兩家業者，調高了OpenAI的年化營收估算，使媒體報導7月年化營收約為400億美元。

OpenAI後來告訴投資人，年化營收自7月以來增加逾70%，使媒體進一步報導，9月底已達約700億美元，該公司當時並未否認。不過，最新投資人簡報顯示，7月年化營收其實接近300億美元。

因此，500億美元仍顯示OpenAI自夏季以來快速成長，並不代表營收衰退。但與市場期待的落差，仍加深投資人對大型未上市AI企業成長前景的疑慮。

籌資與算力支出 使營收更受關注

彭博先前報導，Anthropic截至7月底的年化營收已達650億美元。兩家業者正激烈爭取企業客戶，年化營收也成為投資人衡量AI需求、比較業績及評估龐大基礎建設支出的重要依據。

OpenAI目前正洽談籌資至少300億美元，估值約1.4兆美元。該公司已承諾投入數千億美元取得算力及興建基礎建設，資金來自AI產品收入，以及合作夥伴的大筆投資，並獲輝達、微軟和亞馬遜等科技業者支持。

不過，OpenAI仍在虧損，預估到2030年將消耗近2,800億美元資金，同時面對Anthropic、Meta、Google，以及開發較低成本開放AI模型的大陸業者競爭。

OpenAI和Anthropic都已秘密提交上市申請文件。Anthropic最快今秋上市；OpenAI原預計今年秋季上市，如今已延後計畫，表示將專心處理AI技術的安全疑慮。執行長奧特曼也說，在AI能力快速提升之際，不會衝刺首次公開發行股票。

OpenAI未就最新營收數字置評。該公司尚未上市，無須定期公開財務資料，也使投資人更仰賴籌資期間取得的資訊判斷其成長。