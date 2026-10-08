我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3檔穩健股成美投資人避風港 「股息貴族」值得留意

曾神準預言柯文哲「空亡」 她再出手預測蔣萬安

3檔穩健股成投資人避風港 「股息貴族」值得留意

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在經濟動盪不安的時代，選擇穩健配息的股票是保護資產的不錯選擇。美股示意圖，與本新...
在經濟動盪不安的時代，選擇穩健配息的股票是保護資產的不錯選擇。美股示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普經濟與地緣衝突加劇市場波動，穩健配息股成避險標的。
  • 重點二：埃克森美孚具2.71%殖利率，且已連續43年調升股息。
  • 重點三：威瑞森與可口可樂分別具高殖利率與穩定現金流優勢。

「川普經濟」一直難以預測。川普總統在宣誓就職後不久實施的關稅措施，導致史坦普500指數在一個月內下跌近20%的市值，但後來隨著川普在部分關稅上讓步，史坦普500指數最終以18%的年度漲幅結束。之後與發生伊朗衝突，導致荷莫茲海峽遭封鎖，油價一度呈現拋物線式飆升，年初至今仍上漲超過50%，讓人擔憂股市崩盤和全球經濟大蕭條。雖然先前有許多關於油價將漲到每桶200元的討論，但目前緊張局勢似乎已緩和。

GOBankingRates報導，多數投資人都不想面對這種波動，此時配息穩健的優質企業就能發揮作用，這類公司即便在經濟衰退，或面臨經濟困境期間，仍會向投資者配發股息。對大部分配息型股票而言，投資人往往需要在「高股息，但公司成長緩慢」與「低股息，但成長潛力可觀」之間做選擇。以下是「川普經濟」下值得考慮的三檔優質配息股。

1. 埃克森美孚（Exxon Mobil）

埃克森美孚是美國最大的石油天然氣公司，股價受到封鎖影響而回升，雖然現在已從歷史高點回落，但如果荷莫茲海峽再度出現不確定性，這仍是一項不錯的避險選擇。

埃克森美孚的殖利率為2.71%，自1999年埃克森（Exxon）與美孚（Mobil）合併以來便持續營運至今，兩家公司皆可追溯至1870年成立的標準石油（Standard Oil），該公司已連續 43 年調升股息，因而被譽為「股息貴族」（dividend aristocrat）。

2. 威瑞森（Verizon）

對於追求股息收入的人來說，威瑞森的6%殖利率實在讓人難以忽視。雖然投資人很難期待有所成長，但受惠於AI與5G布局，威瑞森股價今年已經上漲15%，對於一檔波動性低的股票而言，雖罕見但讓人驚喜。

威瑞森的大部分營收來自消費者的無線服務，雖然消費者在經濟拮据時會削減開支，但通常不會削減手機資費方案，這類支出通常不容易察覺，而每季為威瑞森帶來數十億元的收入。

3. 可口可樂（Coca-Cola）

可口可樂販售各式各樣的日常飲品，隨著公司向關鍵市場拓展業務，能取得穩定、可預測的營收，2025年營收年增率為2%。可口可樂股票殖利率為2.82%，而且在巴菲特（Warren Buffett）的投資組合中持有近40年。可口可樂旗下有超過30個品牌市值超過10億元。

精華 FAQ

  • 因為這類企業通常能在景氣轉弱或市場震盪時，仍持續發放股息，提供較穩定的現金流與防禦性，降低投資組合在不確定環境中的壓力。

  • 埃克森美孚受油價與地緣風險影響明顯，若荷莫茲海峽再現不確定性，可能受惠；同時其殖利率為2.71%，且已連續43年調升股息。

  • 威瑞森殖利率約6%，手機資費收入穩定且受經濟影響較小；可口可樂則有2.82%殖利率、全球品牌與穩定營收，並長期受到巴菲特青睞。

史坦普500 油價

上一則

OpenAI年化營收比外界預估少200億美元 AI燒錢熱潮遭潑冷水

延伸閱讀

退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價

退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價
頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制
物價漲「貴到離譜」？華人列最有感開銷 小費、房租、月餅全上榜

物價漲「貴到離譜」？華人列最有感開銷 小費、房租、月餅全上榜
有房有年金安心了？68歲退休男作息、健康大崩壞 面臨破產危機

有房有年金安心了？68歲退休男作息、健康大崩壞 面臨破產危機

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友