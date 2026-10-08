3檔穩健股成投資人避風港 「股息貴族」值得留意

在經濟動盪不安的時代，選擇穩健配息的股票是保護資產的不錯選擇。美股示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普經濟與地緣衝突加劇市場波動，穩健配息股成避險標的。

川普經濟與地緣衝突加劇市場波動，穩健配息股成避險標的。 重點二： 埃克森美孚具2.71%殖利率，且已連續43年調升股息。

埃克森美孚具2.71%殖利率，且已連續43年調升股息。 重點三：威瑞森與可口可樂分別具高殖利率與穩定現金流優勢。

「川普經濟」一直難以預測。川普總統在宣誓就職後不久實施的關稅措施，導致史坦普500 指數在一個月內下跌近20%的市值，但後來隨著川普在部分關稅上讓步，史坦普500指數最終以18%的年度漲幅結束。之後與發生伊朗衝突，導致荷莫茲海峽遭封鎖，油價 一度呈現拋物線式飆升，年初至今仍上漲超過50%，讓人擔憂股市崩盤和全球經濟大蕭條。雖然先前有許多關於油價將漲到每桶200元的討論，但目前緊張局勢似乎已緩和。

GOBankingRates報導，多數投資人都不想面對這種波動，此時配息穩健的優質企業就能發揮作用，這類公司即便在經濟衰退，或面臨經濟困境期間，仍會向投資者配發股息。對大部分配息型股票而言，投資人往往需要在「高股息，但公司成長緩慢」與「低股息，但成長潛力可觀」之間做選擇。以下是「川普經濟」下值得考慮的三檔優質配息股。

1. 埃克森美孚（Exxon Mobil）

埃克森美孚是美國最大的石油天然氣公司，股價受到封鎖影響而回升，雖然現在已從歷史高點回落，但如果荷莫茲海峽再度出現不確定性，這仍是一項不錯的避險選擇。

埃克森美孚的殖利率為2.71%，自1999年埃克森（Exxon）與美孚（Mobil）合併以來便持續營運至今，兩家公司皆可追溯至1870年成立的標準石油（Standard Oil），該公司已連續 43 年調升股息，因而被譽為「股息貴族」（dividend aristocrat）。

2. 威瑞森（Verizon）

對於追求股息收入的人來說，威瑞森的6%殖利率實在讓人難以忽視。雖然投資人很難期待有所成長，但受惠於AI與5G布局，威瑞森股價今年已經上漲15%，對於一檔波動性低的股票而言，雖罕見但讓人驚喜。

威瑞森的大部分營收來自消費者的無線服務，雖然消費者在經濟拮据時會削減開支，但通常不會削減手機資費方案，這類支出通常不容易察覺，而每季為威瑞森帶來數十億元的收入。

3. 可口可樂（Coca-Cola）

可口可樂販售各式各樣的日常飲品，隨著公司向關鍵市場拓展業務，能取得穩定、可預測的營收，2025年營收年增率為2%。可口可樂股票殖利率為2.82%，而且在巴菲特（Warren Buffett）的投資組合中持有近40年。可口可樂旗下有超過30個品牌市值超過10億元。