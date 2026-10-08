多虧「這國」救場 美國債市或可暫喘口氣

在法國債市動盪下，美債取得暫時喘息的機會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國公債遭拋售帶動資金流向美債與德債，暫時緩和美國借貸成本，但全球債市仍受高通膨、AI投資與財政壓力推升殖利率。

法國債市的動盪，可能協助抑制美國的借貸成本。

瑞穗銀行亞洲宏觀研究主管瓦拉坦說，投資人對法國的財政與政治疑慮漸增，因此拋售法國公債，並轉進相對安全的美債與德債。

他在7日的報告寫道：「起初的市場反應，看來似乎是在尋找掩護（從而嘉惠了德債與美債），而非全面性的風險蔓延。」

這並不代表美國公債殖利率 正在下滑。瓦拉坦指出，美債隔夜殖利率小幅走高，但避險資產需求仍協助抑制漲幅。

8日稍早，指標性的美國10年期公債殖利率報5.3%，法國10年期公債殖利率則為4.9%，兩者都接近2002年以來最高水準。

在通膨、油價上漲與債務負擔加重的助推下，全球公債市場掀起拋售潮，隨投資人愈來愈擔憂法國的公共財政，該國已成為這波債市動盪的最新焦點。

人工智慧（AI）熱潮也加劇債市壓力，因投資人押注生產力提升將帶動經濟成長，使利率在更長時間內維持高檔。

企業為興建資料中心與其他AI基礎設施而大量舉債，也與政府公債爭奪投資人資金，進一步推升殖利率。

瓦拉坦指出，儘管面臨上述廣泛壓力，法國公債市場的動盪，迄今尚未引發可能迫使歐洲央行（ECB）出手干預的大規模風險蔓延。

相較下，如果市場情勢惡化，ECB可能放慢縮減債券持有部位的速度，以穩定市場。

瓦拉坦也預期，隨投資人要求更高的風險補償，以彌補持有長期債券的風險，各國政府的借貸成本將持續居高不下。

至於美國公債，這波喘息機會可能只是暫時的，因美國本身的債務負擔與地緣政治風險，也使美債市場可能面臨類似的清算壓力。瓦拉坦寫道：「債市義勇軍只會自行挑選出擊目標與時機。」