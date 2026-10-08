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SpaceX籌資400億美元衝買Nvidia AI晶片 信用風險衝新高

編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
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SpaceX信用風險衝上歷來新高。（路透）
SpaceX信用風險衝上歷來新高。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX傳出將籌資400億美元購買Nvidia AI晶片，雖展現馬斯克加碼AI的企圖心，卻也推升公司信用風險並拖累債券價格。

外電報導，全球首富馬斯克全力衝刺AI，旗下SpaceX正尋求籌資400億美元，用於購買Nvidia輝達（另稱英偉達）AI晶片。馬斯克要砸大錢買晶片擴充AI戰力，但這項計畫也導致該公司信用風險衝上歷來新高，債券價格也跳水重挫。

英國金融時報引述知情人士說法報導，SpaceX計畫籌集約100億美元銀行貸款，以及300億美元投資級債務，用於支付這筆規模龐大的輝達AI晶片訂單。

私募資金業者阿波羅全球管理公司將主導這筆交易，並協助向廣泛的投資人發售債務。知情人士說，債券投資機構品浩（PIMCO）也是少數洽談為這筆交易出資的貸款機構之一。交易預定2027年完成。

SpaceX的融資計畫凸顯出，為了支應資料中心、晶片以及其他支撐AI發展的基礎建設投資，市場正籌集極為龐大的資金。報導指出，由於SpaceX信評為BBB等級，屬於投資級評等中倒數第二級，因此保險公司及退休基金將能夠購買SpaceX債券。阿波羅和品浩拒絕置評；SpaceX和Nvidia則尚未立即回覆置評請求。

而SpaceX傳出擬籌募400億美元的高額資金，來採購輝達晶片，導致該公司信用風險衝上歷來新高，債券價格也跳水重挫。據ICE資料服務公司，SpaceX債券的5年期信用違約交換合約（CDS）價格，攀高14.3個基點，來到一年約195.2個基點，為這檔合約6月開始活躍交易以來的盤中歷史新高；投資人愈擔心，CDS的價格愈高。

這股不安情緒也反映在美國投資級債市，SpaceX 2056年到期債券的殖利率利差，擴大10個基點至236個基點，利差遠高於這檔債券6月發售時的175個基點。

消息人士稍早透露，SpaceX擬籌募400億美元，為AI建設潮的最大債務融資案之一。

精華 FAQ

  • 消息指出，SpaceX正尋求籌資400億美元，目的是大舉購買Nvidia AI晶片，用於擴充AI運算與資料中心等相關基礎建設。

  • 報導稱，融資可能分成100億美元銀行貸款與300億美元投資級債務，由阿波羅全球管理公司主導，PIMCO也在洽談出資。

  • 因為大規模舉債買晶片使投資人擔心財務壓力上升，SpaceX的5年期CDS升至約195.2個基點，債券利差也擴大到236個基點。

SpaceX NVIDIA 輝達

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