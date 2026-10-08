特斯拉攜台積蓋晶圓廠生變 馬斯克：Terafab獨立建造營運

台積電攜手特斯拉在德州運營晶圓廠出現變數，特斯拉執行長馬斯克指出，特斯拉Terafab晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 特斯拉Terafab晶圓廠合作傳聞生變，馬斯克改稱將由特斯拉獨立建造營運，僅可能與台積電討論分租土地；英特爾則強調仍會持續參與該計畫。

台積電攜手特斯拉 在德州運營晶圓廠出現變數，特斯拉執行長馬斯克 3日透露「雙方有在談」，7日卻改口指出，特斯拉Terafab晶圓廠將由旗下企業獨立建造與營運，粉碎Terafab可能由台積電經營的傳聞。與此同時，英特爾 執行長陳立武表態：「將持續參與Terafab計畫」。

本報系經濟日報報導，馬斯克的態度四天內出現180度轉變，切割與台積電合作晶圓廠，震驚業界。馬斯克在X平台最新發文指出，僅考慮找台積電分租Terafab廠區的部分土地，不包含營運。他提到：「如果台積想要，或許會分租Terafab的一部分，但僅此而已」，「我們將建造並營運（Terafab），這點毫無疑問。」

馬斯克今年3月釋出Terafab晶圓廠計畫，要在德州設廠，原本規畫與英特爾合作，惟業界先前傳出，台積電有意爭取與特斯拉合作，運營Terafab晶圓廠。市場憂心英特爾若少了馬斯克這個重量級夥伴，不利其發展晶圓代工事業，導致英特爾股價一度重挫，台積電股價則衝上歷史天價。

馬斯克態度大轉彎，激勵英特爾7日早盤股價回神，在主要科技股全面回檔下，逆勢漲逾1%，台積電ADR則跌近2%。

陳立武在東京出席紀念英特爾在日本營運50周年的活動前接受彭博採訪時也表態，英特爾將繼續與馬斯克合作推動Terafab晶圓廠計畫。

Terafab對英特爾的重要性不容小覷。今年4月，馬斯克曾透露，特斯拉計畫在Terafab採用英特爾的14A製程。英特爾正協助馬斯克的公司發展用於Terafab的技術，該晶圓廠將供給先進晶片給特斯拉的車輛製造與機器人業務，以及SpaceXAI的太空部門、Grok AI模型等。

業界認為，英特爾將持續在Terafab專案投資中扮演關鍵角色。英特爾也是台積電的大客戶之一。

此前，外電報導，特斯拉4月已在自家德州超級工廠北園區動工興建一座研發中心，做為Terafab計畫的前期試驗計畫。業界認為，特斯拉Terafab專案推進切入晶圓代工領域，勢必需要專業技術與人才支援，Terafab 先前已規畫導入英特爾的Intel 14A 先進製程，正積極複製晶圓代工供應鏈的成功模式。