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馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

編譯黃淑玲／綜合外電
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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克前妻賈絲汀在紀錄片預告中表示，馬斯克偏好高強度與混亂環境，常把問題視為生死危機，並在這種狀態下表現更好。

特斯拉執行長馬斯克的前妻賈絲汀・馬斯克（Justine Musk）說，「混亂」對馬斯克而言，可能不僅是他的一種管理風格，而且是讓他感到自在的情境。

賈絲汀周二（6日）發布的一段預告影片，片中她談到了這位億萬富翁對高強度狀態的渴求。預告片是資深媒體人Kara Swisher訪問賈絲汀和電影製片人Alex Gibney的片段。時間點選在Gibney的紀錄片《MUSK》上映之前。

賈絲汀告訴Swisher：「我曾經形容他，是那種可以從懸崖邊跳下去，然後在往下掉的過程中發明出一頂降落傘的人。」她說，「我認為他在混亂之中反而表現更好」。

賈絲汀提到，馬斯克言語中往往將挑戰描述成攸關生死存亡的緊急危機，其中帶有某種表演成分，「每件事非生即死。我認為他真的就是那樣活著。他真的以那種高強度在生活」。

馬斯克的公司內部據說就充分反映出他這樣的性格。現任和前任xAI員工曾對媒體表示，在馬斯克領導下，每個任務都如「消防演習」，又突然又緊急必須立刻處理。

精華 FAQ

  • 她認為混亂不只是馬斯克的管理方式，更像是讓他感到自在的環境；在高壓與不確定中，他反而能更快想出解法並維持高效率。

  • 她形容馬斯克像是能從懸崖邊跳下去，並在下墜過程中發明降落傘的人，強調他擅長在極端壓力下即時創造解決方案。

  • 現任與前任xAI員工表示，在馬斯克領導下，許多任務都像消防演習一樣突然且緊急，反映出他把工作節奏維持在高度緊繃狀態。

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