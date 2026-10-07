邁威爾喊五年後營收衝900億美元 每年成長60% 帶旺ASIC與光通訊族群

邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）10月6日在紐約主持公司的投資者日活動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 邁威爾發布長期成長藍圖，預估2031年營收上看900億美元，帶動AI晶片與光通訊族群走強，顯示資料中心投資熱潮仍具延續性。

ASIC大廠邁威爾（Marvell）6日舉行投資者日，不但中長期營收財測亮眼，更公布宏大成長計畫，展現多元化的客戶及產品組合，反映這波好光景可能還能延續多年。

邁威爾不但將明年度營收預測從180億美元上調至200億美元，更預估截至2031年1月止的2031會計年度，營收將達700億至900億美元，遠高於2026年度（今年1月結束的）的82億美元。這意味著未來五年的每年營收成長率約為55%至60%。

執行長墨菲宣布營收目標後，激勵邁威爾股價6日收盤大漲5.8%，至每股287.01美元，今年累計大漲超過220%，目前股價相當於未來12個月預估獲利的約50倍。

晨星分析師表示，這項預測代表「強烈支持未來五年AI支出將持續大幅成長」的看法；彭博策略師也認為，邁威爾預期全球資料中心資本支出到2030年將成長至約3兆美元的看法，有利於三星電子、SK海力士與鎧俠的記憶體榮景直到2030年。

邁威爾同時預估，2031年度調整後每股盈餘將超過30美元，遠高於2026年的2.84美元。邁威爾目標長期毛利率為56%至59%，略低於2026年的59.5%。

邁威爾的客製化晶片業務已成為主要成長引擎，客戶包括Alphabet和亞馬遜等AI超大規模雲端服務商。該公司預期，2029會計年度客製化AI加速器及相關產品營收將達120億美元，高於今年8月底才公布的100億美元預測，2031年客製化業務營收進一步成長至約300億美元。

Seaport Research Partners分析師郭德堡表示：「幾年前，我們擔心他們的業務過度依賴單一客戶（亞馬遜）。如今，他們談的是規模更廣泛的客戶群。」

此外，光通訊業務前景佳，邁威爾預估，包含用於資料中心內部以及資料中心之間傳輸資料的網路解決方案在內，聯網業務2031年營收將達375億美元。該公司希望引領AI伺服器從傳統銅線連接，轉向以雷射與光學技術驅動的光學網路。

與邁威爾競爭客製化晶片業務的博通（Broadcom）周二股價上漲3.7%；光通訊設備同業Ciena大漲14%；光學元件供應商Lumentum與Coherent則分別上漲3.8%與1.5%。