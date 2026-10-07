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雲端雙雄搶電力 引爆電網升級商機

編譯葉亭均、記者籃珮禎 / 綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

AI用電需求暴增帶動亞馬遜、Google鎖定核電長約，並推升北美電網與資料中心電力設備升級商機，台廠加速搶進相關市場。

AI用電驚人，亞馬遜Google等雲端巨頭掀起新一波搶電潮，都找美國最大核電營運商Constellation Energy尋求長期供電，合計採購金額突破40億美元。

AI運算耗電量爆發，具備全天候、穩定且零碳排特性的核電成為兵家必爭之地，同步引爆北美電網基建升級商機，東元、大同等台廠全力搶食相關發電設施建置紅利。

外電報導，亞馬遜已與Constellation簽署長達20年的核電供應協議，由馬里蘭州Calvert Cliffs核電站供應690MW（百萬瓦）電力，包含2030年至2032年上線的190MW新增擴充容量，合約總金額達30億美元。雙方並簽署零售供電合約，支援亞馬遜在全美涵蓋13個州的PJM電力市場營運。

Google母公司Alphabet也將敲定多年期核電採購協議，交易規模預計逾10億美元，最快本周公布。Google先前攜手NextEra Energy重啟愛荷華州Duane Arnold核反應爐，資助南方電力公司旗下核電廠升級，如今再度砸重金鎖定供電，凸顯雲端大廠對綠色算力的急迫需求。

業界指出，科技大廠自建或直購電力趨勢確立，電網能力是供電瓶頸，帶動資料中心高壓變壓器、配電設備與模組化（MDC）需求暴增。AI單櫃功率密度飆升使資料中心建置期拉長，工廠預製MDC架構可將工期縮短至八到12個月，降低15%至20%建置成本，但北美變壓器交期拉長，台廠正迅速卡位北美電力生態圈。

東元去年中與鴻海換股結盟，全力搶攻MDC商機。法人指出，雙方高度整合電源模組與冷卻系統，首波試產推進台灣與美國俄亥俄州，東元承做範圍涵蓋資料中心建置成本三成以上，目前接觸單案規模達300MW以上；東元結盟北美西屋馬達網絡，美國大馬達訂單年增近三成，也擴張電力設備滲透率。

大同重電事業群變壓器取得北美UL認證後，今年結盟美商GIS。

精華 FAQ

  • 主因是AI運算耗電快速攀升，雲端業者需要全天候、穩定且零碳排的電力來源。核電能同時滿足供電可靠與減碳需求，因此成為大型科技公司優先鎖定的長期供電選項。

  • 科技大廠自建或直購電力，使電網容量、變壓器、配電設備與模組化資料中心需求同步增加。由於北美變壓器交期拉長，相關電力基建與設施建置商機正快速擴大。

  • 東元透過與鴻海結盟推進MDC與資料中心電力整合，已接觸300MW以上專案；大同則在重電事業群變壓器取得北美UL認證後，進一步與美商GIS合作，積極搶食北美電力設備需求。

亞馬遜 Google 馬里蘭州

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