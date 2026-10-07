美貿易逆差創「解放日」來新高 恐拖累GDP表現

AI摘要 文章摘要整理： 美國8月貿易逆差升至1056億美元創新高，進口強勁恐拖累第3季GDP表現；台灣對美貿易額大增，排名升至第四。

美國商務部6日公布，美國8月貿易逆差持續擴大且超出市場預期，比前個月增加13.7%，飆升到1056億美元，高於市場預估的1021億美元，更創美國總統川普宣布關稅 「解放日」以來最高入超紀錄，主要是原油和資本財等進口額激增。

貿易已連續三季拖累美國經濟表現，而8月貿易逆差繼續擴大，可能拖累美國第3季國內生產毛額（GDP）表現。在最新數據出爐前，亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow預測模型顯示，淨出口可能會讓美國本季GDP成長率減少2.59個百分點。

上周公布的商品貿易數據，顯示8月商品貿易逆差大幅攀升至1326億美元，幾乎已確定當月貿易逆差也大幅惡化。

商務部同時公布了對主要貿易夥伴的雙邊貿易額，今年截至8月，台灣為美國第四大貿易夥伴，排名比去年同期進步一名，雙邊貿易金額達2262.06億美元，比去年同期大增46.4%。而美國前三大貿易夥伴依序仍是墨西哥、加拿大與中國，不過中國今年前八月與美國的雙邊貿易額比去年同期減少12.1%。

根據商務部發布的資料，美國8月整體出口額則增長1.4%，達到3152億美元；商品出口額增長2.2%，達到2057億美元，至於整體進口額增長4.3%，達到4208億美元；商品進口額則躍升5.3%，達到3422億美元。

其中工業供應和原物料進口，增加91億美元，多數是原油及非貨幣黃金，資本財進口額也大增62億美元，主要是半導體。

此外，7月的貿易逆差也從上月公布的886億美元修正為928億美元，等於比先前估計還大。

美國第2季內需增長速度達到三年半以來最高，代表消費者支出強勁，以及企業對設備（主要與AI相關）的支出增加。這一趨勢似乎已延續至第3季，最新數據顯示，8月消費者支出強勁，非國防類資本貨物（不含飛機）的訂單和出貨量也表現強勁。

美國第2季GDP成長2.2%，而目前市場對第3季成長率的預測大多高於3%，主要是看好消費者支出將抵銷進口帶來的拖累。

但企業正依賴進口來滿足需求。儘管美國總統川普實施了激進的關稅政策，他聲稱此舉旨在縮小貿易逆差，但進口仍呈現增長態勢。