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Nvidia股價創新高 本月底市值挑戰6兆美元

編譯葉亭均／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受AI伺服器夥伴鴻海營收創高帶動，輝達股價再創新高，市場並押注其市值有機會在本月底前突破6兆美元。

Nvidia輝達（另稱英偉達）股價5日創歷史新高，因人工智慧（AI）伺服器合作夥伴鴻海公布單月營收首度突破兆元，顯示輝達後市上漲動能依然充沛。現在選擇權市場押注，輝達市值可望在本月底前突破6兆美元大關。

輝達股價周一上漲2.1%，收在每股238.90美元，超越今年5月創下的235.74美元歷史收盤新高，市值也增至5.75兆美元。

巴隆周刊分析，這顯示投資人終於開始相信，即使輝達市值為5.6兆美元，股價仍可能被低估。輝達股價以預估獲利計算的本益比5月時約24倍，如今已降至17.1倍。

CNBC網站報導指出，根據輝達選擇權目前的交易價格，輝達市值很可能在本月底前突破6兆美元大關。根據造市商的定價，輝達市值在本月底前達到6兆美元的機率約50%，本周達標的機率約13%。

Highline資產管理公司常務董事伊蒙斯上周指出：「輝達宣布庫藏股計畫是一大亮點。庫藏股不只是向股東回饋資金，更是一項資本配置行動，彰顯該公司對長期AI需求的信心。」

Wedbush分析師布萊森表示，隨著輝達逐步接近未來財測目標，市場將愈來愈難忽視其成長前景與估值之間的落差。他指出，輝達預期成長率達70%，但以市場對明年度的每股盈餘預估計算，目前股價本益比不到20倍，估值相對便宜，輝達「創造了大量現金」，而且「顯然願意將其中很大一部分用於買回股票」。

此外，開發世界模型的舊金山新創公司Reactor在5日揭露，輝達創投部門為其投資人之一，顯示輝達持續布局AI模型市場。Reactor主要開發加快世界模型運算速度並降低成本軟體，銷售管理運算資源的雲端服務。

精華 FAQ

  • 主因是AI伺服器合作夥伴鴻海公布單月營收首度突破兆元，強化市場對輝達後市需求與成長動能的信心，帶動股價再度走高。

  • 根據選擇權交易價格與造市商定價，市場認為輝達本月底前市值突破6兆美元的機率約50%，而在本周內達標的機率約13%。

  • 分析師指出，輝達預期成長率達70%，但以明年度每股盈餘估算，本益比不到20倍，加上公司現金流充沛並積極買回股票，支撐估值。

鴻海 輝達 NVIDIA

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