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又要接大單 SpaceX傳擬籌資400億元買NVIDIA晶片

編譯葉亭均／綜合外電
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SpaceX傳出正尋求籌資400億美元，用於購買輝達晶片。圖左為SpaceX與特...
SpaceX傳出正尋求籌資400億美元，用於購買輝達晶片。圖左為SpaceX與特斯拉執行長馬斯克，圖右為輝達執行長黃仁勳，兩人在9月底的美國政府活動上握手。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX傳計劃籌資400億美元購買NVIDIA晶片，並由Apollo與PIMCO等機構參與，顯示馬斯克系企業正加碼押注AI基礎設施與輝達技術。

馬斯克旗下SpaceX正尋求籌資400億美元，用於購買輝達（NVIDIA）晶片，凸顯這家AI與火箭公司正進一步押注這家晶片大廠的先進技術。

英國金融時報引述知情人士說法報導，SpaceX計劃籌集約100億美元銀行貸款，以及300億美元投資級債務，用於支付這筆規模龐大的晶片訂單。

私募資金業者阿波羅全球管理公司將主導這筆交易，並協助向廣泛的投資人發售債務。知情人士說，債券投資機構品浩（PIMCO）也是少數洽談為這筆交易出資的貸款機構之一。交易預定2027年完成。

SpaceX的融資計畫凸顯出，為了支應資料中心、晶片以及其他支撐AI發展的基礎建設投資，市場正籌集極為龐大的資金。

金融時報指出，由於SpaceX信評為BBB等級，屬於投資級評等中倒數第二級，因此保險公司及退休基金將能夠購買SpaceX債券。

阿波羅和品浩拒絕置評。SpaceX和輝達則尚未立即回覆置評請求。上述報導曝光後，SpaceX股價在紐約盤後交易一度漲幅全數回吐，下跌多達1.8%；輝達股價則一度上漲0.6%。

馬斯克曾宣布完全採用輝達 大讚Vera Rubin架構

這筆交易將進一步深化SpaceX與輝達的合作關係。馬斯克先前已承諾，在其AI計畫中進一步擴大採用輝達的技術。對輝達而言，這筆交易也將是一項勝利，因為該公司正面臨愈來愈多晶片業者的競爭，這些競爭同業正試圖挑戰輝達在先進半導體領域的主導地位。

馬斯克在SpaceX 8月的財報會議上談到輝達最新AI平台時表示：「我們已決定完全採用輝達，因為我們認為Vera Rubin架構是最好的架構。」

Colossus 2升級！xAI年底輝達晶片總數衝刺翻倍

彭博資訊報導，就在上個月，馬斯克表示，旗下xAI公司在孟菲斯地區打造的AI運算叢集Colossus 2，截至今年底的輝達晶片數量可能增加逾一倍。

馬斯克當時在X平台發文表示，Colossus 2目前配備11萬顆輝達GB200晶片及44萬顆GB300晶片，另外22萬顆GB300就要投入運作，另有22萬顆預定11月啟用；如果「運氣好」，再增加的22萬顆晶片可能於12月底上線。

SpaceX債券曾遇市場警訊

SpaceX在6月進行規模860億美元的首次公開發行股票（IPO） 後不久，便取得投資級信評。不到兩周後，公司發行了 250億美元的高評等債券。

然而，由於市場擔心SpaceX負債不斷增加，加上資本支出十分龐大，這批債券在接下來幾天遭到拋售。

根據MarketAxess數據，SpaceX 2056年到期債券目前交易價格約為每1美元面額85美分，殖利率約高於美國公債 2.27個百分點，與垃圾債券的水準相近。

馬斯克有限的財務資訊揭露程度，過去也讓部分投資人對SpaceX債務望而卻步。

精華 FAQ

  • 根據報導，SpaceX正尋求籌資400億美元，核心用途是購買NVIDIA晶片，用於支撐其AI與火箭相關的運算與基礎建設需求。

  • 消息指出，SpaceX規劃透過約100億美元銀行貸款與300億美元投資級債務籌資，並由Apollo全球管理公司主導，PIMCO也被提及參與洽談出資。

  • 對SpaceX而言，這代表其AI與資料中心投資再度擴大；對輝達而言，則是鞏固其先進晶片主導地位的重要利多，也呼應馬斯克先前全面採用輝達的表態。

SpaceX 輝達 火箭 馬斯克

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