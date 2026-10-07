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美伊戰爭代價驚人 美軍折損81架軍機 損失33億美元

全球前十大富豪都是美國人 9人財富來自科技業

編譯吳孟真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受AI熱潮與科技股大漲帶動，全球科技富豪今年前9個月財富大增，前十大富豪更首度全由美國人包辦，並引發加稅討論。

根據彭博億萬富豪指數統計，今年截至9月30日，全球前500大富豪中約100名科技富豪，淨資產合計增加8450億美元，創歷來單年前九個月最大增幅。相較下，科技領域以外的富豪，同期財富不增反減，共縮水620億美元。

這波身價增幅，受惠於人工智慧（AI）熱潮與科技股凌厲漲勢。科技億萬富豪目前總身價高達4.6兆美元，占指數所有富豪財富的36%，但人數僅占約兩成。

今年前九個月，彭博億萬富豪指數整體財富增幅，94%來自美國富豪。自9月10日起，全球前十大富豪更首度由美國人包辦，其中九人的財富來自美國科技公司，包括戴爾科技創辦人戴爾和Meta執行長祖克柏。

財富增長也高度集中在頂端。全球首富馬斯克今年1至9月淨資產增加3100億美元，占整體增幅約四成。

AI熱潮也催生一批新富豪。Anthropic七名共同創辦人，在該公司6月完成一輪募資、估值達9650億美元後，全數躋身彭博億萬富豪榜。中國MiniMax創辦人閆俊杰，以及DeepSeek創辦人梁文鋒也首度進榜。

AI基礎設施業者同樣受惠。三星電子李氏家族兩名繼承人李富真和李敘顯，也加入榜單。

這也引發了外界對這些超級富豪加稅的呼聲。加州選民將在11月投票決定是否對該州的億萬富豪課徵財富稅，包括華盛頓州、紐約州、伊利諾州和羅德島州在內的其他州，也在討論是否對富裕居民課新稅。

精華 FAQ

  • 彭博億萬富豪指數顯示，約100名科技富豪淨資產合計增加8450億美元，創下歷來單年前9個月最大增幅；相較之下，非科技富豪同期反而縮水620億美元。

  • 主要因AI熱潮與科技股強勢上漲，帶動美國科技富豪財富快速膨脹。自9月10日起，全球前10大富豪首度全由美國人占據，其中9人的財富來自科技公司。

  • 財富成長集中在少數超級富豪身上，讓外界再度呼籲加稅。加州將於11月投票是否課徵億萬富豪財富稅，華盛頓州、紐約州等地也在討論對富裕居民加稅。

Meta DeepSeek

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