美股史坦普那指雙創新高 邁威邇AMD領AI股勁揚 油價與殖利率回落

紐約證交所看板與交易員。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股受油價與殖利率回落激勵全面上漲，史坦普500與那斯達克創收盤新高，AI相關科技股續強，市場並聚焦即將到來的第3季財報季。

美股 四大指數周二（6日）收漲，史坦普500和那斯達克指數創收盤新高，原油價 格回穩且美國公債殖利率 回落，暫時緩解了近幾周困擾投資人的擔憂，使市場得以將注意力轉向即將到來的企業第3季財報季。

道瓊工業指數6日收盤上漲253.14點，漲幅0.49%，報51,521.04點；史坦普500指數漲45.00點，漲幅0.58%，報7,818.95點；那斯達克指數上漲122.48點，漲幅0.45%，報27,599.79點。

費城半導體指數收盤上漲45.09點，漲幅0.34%，報13,217.82點。

道瓊指數仍比8月5日創下的紀錄收盤高點低略逾5%。史坦普500指數是8月以來首度創新高，連續第四個交易日走高，創約兩個月來最長連漲，投資人暫時淡化持續存在的通膨擔憂，11個主要類股中，除醫療保健類股外均上漲，公用事業類股領漲。

布蘭特原油12月期貨6日收盤小漲0.26%，報每桶100.58美元，盤中一度跌破100美元關卡；西德州中級原油期貨收盤 小漲0.01%至每桶89.44美元，已回落至90美元之下。

Wealthspire Advisors高級副總裁Oliver Pursche表示：「當油價持穩或下跌時，由於市場對能源推動通膨的擔憂減輕，美債殖利率隨之下降，進而推動股市上漲。這一直是過去幾周的市場主要題材。」

與AI相關的科技七雄中有六檔上漲，為股市漲勢提供支撐，而小型股表現落後於大型股。

AI交易熱潮依然強勁，國際貿易數據顯示，美國8月資本財進口增長4.4%，反映出AI相關基礎設施支出增加。

邁威邇在投資者日上調財測後股價大漲，收盤勁揚5.8%至每股287.01美元。

超微（AMD）上漲2.8%。執行長蘇姿丰表示，未來幾年晶片需求可能保持「非常高」的水準，該公司計劃2027年大幅增加晶片供應，以滿足蓬勃成長的AI需求。

美國商務部的報告顯示，隨著進口升至紀錄高位，美國貿易逆差擴大13.7%。進口月比和年比增幅分別為4.3%和28.4%，反映出國內需求強勁，這可能加劇通膨壓力，尤其是在戰爭導致供應受限的情況下。

儘管如此，根據芝商所的FedWatch工具，金融市場目前預期聯準會本月在貨幣決策會議上連續第二次升息的可能性已降至19.4%，低於一周前的50.9%。

聯準會升息押注一直隨油價變化而調整。伊朗戰爭推動油價急升，並可能演變為更廣泛的物價壓力。不過，G7就釋放緊急柴油和原油儲備達成協議後，供應擔憂有所緩解，幫助近月美國原油期貨和布蘭特原油期貨持穩。

企業第3季財報季將於下周拉開序幕。根據LSEG的數據，分析師目前預期，史坦普500指數成分股上季整體獲利年比成長30.6%，其中能源企業獲利預料猛增114.7%，科技企業獲利成長66.5%。