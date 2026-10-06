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企業AI投資不怕升息 聯準會抗通膨恐讓非科技業更痛

編譯張佑生／即時報導
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高利率目前仍未明顯拖慢AI投資，包括晶片、資料中心及相關供電設施的支出。（路透）
高利率目前仍未明顯拖慢AI投資，包括晶片、資料中心及相關供電設施的支出。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國AI投資在高利率下仍持續擴張，Fed若要壓通膨，可能只能讓更敏感的房市、汽車與就業市場承受更大壓力。

美國聯準會（Fed）正以升息壓制通膨，卻碰上一個棘手的新問題：當前推動美國經濟成長的重要力量之一AI投資，幾乎不怕高利率。企業即使面對數十年來偏高的借貸成本，以及晶片、記憶體、電力等價格上漲，仍持續大舉興建資料中心、擴充運算能力。紐約時報指出，這可能迫使Fed為了把通膨壓回2%，不得不讓房市、汽車、消費與就業等真正對利率敏感的部門承受更大壓力。

哥倫比亞大學經濟學家范紐沃伯格（Stijn Van Nieuwerburgh）估計，2025至2032年間，美國在AI晶片、資料中心及供電系統上的支出將超過10兆美元，相當於每年超過美國GDP的3.6%。今年第2季企業在電腦及相關設備上的投資比去年同期增加60%，資料中心建設規模則比2022年初增加逾5倍。

理論上，AI投資愈來愈依靠借款，高利率應該會讓企業縮手。但摩根士丹利固定收益研究主管席茲（Andrew Sheets）指出，如果企業認為AI是足以改變產業的技術，投資可帶來兩位數報酬，借款利率從5.5%升到6%，根本不足以改變投資決定。

另一個原因是資料中心目前供不應求。業者真正卡住的往往不是資金，而是許可、土地與電力。一旦這些條件到位，「幾乎不管成本多少都會蓋下去」。

AI熱潮因此不只拉動成長，也在推高晶片、電力、鋁、銅及建築人力等成本。企業用電腦設備價格第2季年增11.4%，資料中心大量搶工，也推升電工等相關工種薪資。

問題在於，Fed只能用同一套利率政策面對整個經濟。正常情況下，升息會先打擊房市與汽車，再透過需求下降拖慢整體經濟；但如果AI這個成長引擎幾乎不受影響，Fed想取得同樣的降溫效果，就得讓其他產業承受更大的緊縮。

偏偏美國房市在本輪升息前就已疲弱。許多屋主在疫情期間鎖定超低房貸利率，如今不願換屋，使高利率很難再大幅壓低交易；住宅建築規模也比疫情前還小。分析人士因此認為，Fed再升息能從房市榨出的額外抑制效果已經有限。

這意味著，如果AI投資持續高速成長、物價壓力又沒有如Fed預期降溫，最終受到更大打擊的可能不是AI產業，而是住房、汽車、信用卡消費、低收入家庭，甚至就業市場。

精華 FAQ

  • 因為企業若認定AI能帶來高報酬，即使借貸成本從5.5%升到6%，仍可能照樣投資；加上資料中心供不應求，真正瓶頸常是土地、許可與電力，而不是資金。

  • 由於AI投資幾乎不受高利率影響，Fed若要把通膨壓回2%，就難以只靠升息抑制整體需求，反而得讓房市、汽車、消費與就業等更敏感部門承受更多緊縮。

  • AI熱潮不只推動成長，也拉高晶片、電力、鋁、銅與建築人力成本，電腦設備價格年增11.4%，資料中心搶工還推升電工薪資，進一步加重通膨壓力。

聯準會 哥倫比亞大學 紐約時報

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