美中關係緊繃 傳SpaceX擬自製光纖、另尋光收發模組供應商
SpaceX傳出將自行製造光纖並尋找光收發模組新供應管道，以因應美中關係緊繃與中製品限制，並延續其自製零件、控管成本的供應鏈策略。
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SpaceX傳出將自行製造光纖並尋找光收發模組新供應管道，以因應美中關係緊繃與中製品限制，並延續其自製零件、控管成本的供應鏈策略。
SpaceX傳出考慮自行製造光纖，用於星鏈網路服務。 另外，由於美中關係緊繃，中製品頻遭限制，SpaceX打算尋找光收發模組的替代採購管道。
Wccftech引述WK substack的消息報導，一名專家表示，SpaceX有意自製光纖。SpaceX的火箭能夠壓低發射成本，一大原因是自行生產關鍵零組件。相較之下，波音與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）的火箭聯盟，則仰賴外部引擎。
SpaceX研發Falcon火箭引擎，到Starship火箭更進一步，數樣零件都採自家生產，以確保供應鏈穩定、並管控成本。如今似乎對光纖也採取類似做法。
光纖之外，報導還說，SpaceX打算另尋光收發模組的替代採購管道。目前該公司採購對象包括康寧、陸企亨通與長飛光纖。亨通與長飛光纖均生產光纖與光收發模組。由於光收發模組可用於資料中心，恐有安全疑慮，成了美國政府鎖定目標，迫使SpaceX另尋採購途徑。
另外，該專家說，SpaceX旗下算力10百萬瓩（GW）的資料中心，六成算力將供SpaceX、特斯拉、xAI所需，剩下四成則提供給Google、Anthropic等。
報導指出，SpaceX希望像火箭零組件一樣，把光纖納入自製範圍，以降低對外部供應商依賴，並提升星鏈相關供應鏈的穩定性與成本控制能力。 因美中關係緊繃，中製品頻遭限制，加上光收發模組可用於資料中心，涉及安全疑慮，因此SpaceX被迫評估康寧以外的替代採購來源。 專家稱，SpaceX旗下10百萬瓩(GW)資料中心中，約6成算力將供SpaceX、特斯拉與xAI使用，剩下4成則提供給Google、Anthropic等外部客戶。
精華 FAQ
報導指出，SpaceX希望像火箭零組件一樣，把光纖納入自製範圍，以降低對外部供應商依賴，並提升星鏈相關供應鏈的穩定性與成本控制能力。
因美中關係緊繃，中製品頻遭限制，加上光收發模組可用於資料中心，涉及安全疑慮，因此SpaceX被迫評估康寧以外的替代採購來源。
專家稱，SpaceX旗下10百萬瓩(GW)資料中心中，約6成算力將供SpaceX、特斯拉與xAI使用，剩下4成則提供給Google、Anthropic等外部客戶。
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