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黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

編譯吳孟真／綜合外電
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黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副...
黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳女婿卡普雷茲在輝達迅速升遷，負責AI基礎設施成長與資料中心業務，外界並肯定他能快速抓住問題核心。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）近日完成終身大事，35歲的夫婿卡普雷茲（Nico Caprez）現任輝達高階主管。外媒指出，卡普雷茲升遷神速，不到兩年就「躍升權力核心」，在公司內部地位日益提升。

黃仁勳9月下旬在紐約獲頒2026年范佛里特獎，三星電子會長李在鎔出席致詞時，意外透露黃仁勳長女黃敏珊完婚消息。不過，黃仁勳本人與輝達目前尚未針對婚訊發布正式聲明。

科技媒體The Information 5日報導，卡普雷茲目前擔任輝達全球人工智慧（AI）基礎設施成長副總裁，負責資料中心相關業務，包含專門用於AI訓練與推論的「新雲端」服務。

卡普雷茲曾是瑞士國家高山滑雪隊成員，在倫敦商學院攻讀碩士期間，與黃敏珊成為同學並相識。卡普雷茲加入輝達後不到兩年，便於今年1月跳過資深總監職級，直升副總裁。黃敏珊則是在3月出任「實體AI」產品行銷資深總監。

卡普雷茲的能力也受到業界高度肯定。AI伺服器交易平台OneChronos執行長利特佩奇（Kerry Littlepage）表示，卡普雷茲「能迅速掌握複雜問題的本質」。布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）AI基礎設施主管拉希德（Sikandar Rashid）則說，他很會在氣氛緊繃的談話中適時開個玩笑，緩和現場氣氛。

卡普雷茲長期保持低調，鮮少受訪或參與對外活動，但近來開始增加公開露面次數，也更常使用職場社群平台LinkedIn。他最近在該平台發文表示，「AI已成為不可或缺的基礎設施」，並稱「輝達晶片是可以取得融資的資產」。

精華 FAQ

  • 卡普雷茲現任輝達全球人工智慧基礎設施成長副總裁，主要負責資料中心相關業務，也涵蓋AI訓練與推論所需的新雲端服務。

  • 他加入輝達不到2年，就在今年1月跳過資深總監職級直接升任副總裁，因而被外媒形容為迅速躍升到公司權力核心。

  • 業界認為他能迅速掌握複雜問題的本質，也擅長在氣氛緊繃的談話中適時開玩笑，讓現場壓力下降、互動更順暢。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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