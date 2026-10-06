美債末日來了？券商：不至於發生 小摩喊債市接近超賣

AI摘要 文章摘要整理： 儘管美國10年期公債殖利率維持5%以上，市場擔憂債務失控，但道明證券與小摩都認為危機尚未到來，且股市仍有反彈空間。

美國10年期公債殖利率穩居5%以上，這會推升美國政府的償債成本，有些專家擔心恐怕會釀成惡性循環，導致債務失控，但有機構認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩 ）更喊出債市接近超賣。

道明證券美國利率策略主管戈柏格（Gennadiy Goldberg）和布魯克斯（Molly Brooks）在報告中寫道：「財政末日尚未到來」。道明證券估計，美國2026年度利息開支大概是1.1兆美元，若利率維持在當前高位，2027年度利息開支料增至1.4兆美元、2028年度續增至1.5兆美元，2029年度再升至1.6兆美元。

但道明證券強調，美國無須以今日的利率，立刻替全部債務再融資。美國公債的加權平均到期日為5.9年左右，意味隨著現有債務到期，發行新債時，高昂借貸成本才會逐步顯現。

更重要的是，美債平均利率約3.4%，仍遠低於美國經濟的名目成長率。美國國內生產毛額（GDP）第2季的年化增幅達8.5%，道明證券認為，儘管赤字龐大，高成長率有助讓債務負擔維持可控。

一些專家也說，光是債台高築不至於引發危機。L&G資產管理策略師李斯（Matthew Reese）表示，日本債務水位遠高於美國、名目成長率又極低，但並未出現財政危機。

與此同時，以馬特伊卡（Mislav Matejka）為首的小摩策略師指出，債券接近超賣。歷史經驗顯示，聯準會（Fed）開始緊縮，是證實經濟強健，不是賣出訊號。他們認為，美股情緒太過悲觀，準備在年底反彈。股市能抵禦公債殖利率上升的影響，因強勁的經濟成長和持續的獲利成長應有助於抵消更高的借貸成本所帶來的壓力。

小摩預計，景氣循環股如金融股、工業股、大宗商品，會帶頭復甦，科技股也會反彈，小摩首選為半導體股、超大規模雲端業者次之，但他們對受AI影響的軟體與服務股，保持審慎。

投資人對這輪上漲行情持續充滿信心，很大程度上是基於對科技巨頭即將公布的獲利抱持極高期待，而科技巨頭在過去幾年中一直是推動經濟成長的主力。

根據彭博行業研究，科技股第3季每股盈餘（EPS）預計將成長超過65%，將推動標普500指數成分股企業EPS成長超過24%。