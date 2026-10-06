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「美版DeepSeek」搶市 推出首款開放權重模型

記者蘇嘉維／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

輝達投資的Reflection即將推出首款開放權重模型，訴求高性價比與企業級部署，並可能推升AI伺服器需求，帶動台灣供應鏈接單。

Nvidia輝達（另稱英偉達）投資有「美國版DeepSeek」之稱的AI新創Reflection，近期將推出首款開放權重模型（Open-Weight Model），主打以高性價比與優異效能，提供企業整套「AI工廠」落地解決方案，被視為美國在開源AI領域對抗中國模型的重要防線，帶來潛在的AI算力需求，有望帶動鴻海、廣達、緯創、英業達及仁寶等相關AI供應鏈後續接單動能。

近年以中國DeepSeek及月之暗面Kimi K3為首的開源與低成本模型在全球掀起轟動，憑藉極高的性價比與國家、企業的強力相挺，橫掃全球開發者市場，對美國傳統的閉源高價策略造成強大壓力。開源與開放權重模型逐漸打破過去僅限個人或中小企業使用的格局，吸引許多對資料隱密性有高度要求、或是對算力成本精打細算的企業與金融機構關注。

Reflection 以「美國DNA」與輝達的資金、晶片奧援，首款模型號稱在效能上能與OpenAI、Anthropic等頂級閉源大廠競爭，同時兼具開源的靈活性，被視為美國防堵中國開源紅利擴散的核心戰略武器。此外，Reflection也積極拓展國際合作，已宣布與韓國新世界集團（Shinsegae Group）合作，在當地興建導入其模型與輝達AI晶片的資料中心。

法人分析，隨著Reflection加速推進開源生態與企業級在地化部署，帶動龐大的底層算力需求。其AI算力基礎預期將透過包括SpaceX、Nebius等NeoCloud新興雲端業者來建置與調度，並大量採用輝達先進架構（如Blackwell系列如GB200）的AI伺服器。在算力需求持續攀升的趨勢下，全球主要AI伺服器主力代工廠的鴻海、廣達、緯創、英業達及仁寶等台廠，後續接單動能與營運表現備受市場期待。

精華 FAQ

  • Reflection近期將推出首款開放權重模型，主打兼具開源彈性與高效能表現，並以企業可直接導入的方案切入市場，目標是搶占開源AI與企業級應用需求。

  • 因為它被視為美國版DeepSeek，結合輝達資金與晶片支援，意在對抗中國開源模型擴散，並以美國DNA與高效能優勢，成為美國開源AI領域的重要防線。

  • 法人認為，Reflection若加速企業級部署與算力建置，將推升AI伺服器需求，鴻海、廣達、緯創、英業達與仁寶等主要代工廠，後續接單與營運表現可望受惠。

NVIDIA 輝達 OpenAI

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