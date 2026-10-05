我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金門大橋本周夜間封閉一半車道 啟動10年抗震工程

伊州女子在急診苦等4小時 沒看到醫生卻收4百美元帳單

Nvidia本益比僅17倍 分析師讚便宜 市值何時會突破6兆美元？

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達股價周一上漲2.1%，收在每股238.90美元，超越今年5月創下的235.7...
輝達股價周一上漲2.1%，收在每股238.90美元，超越今年5月創下的235.74美元歷史收盤新高。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

輝達股價創高、市值達5.75兆美元，隨鴻海AI營收強勁與選擇權市場押注升溫，分析師認為其本益比已降至偏低水準，6兆美元市值可能很快達成。

Nvidia（輝達，又名英偉達）股價周一（5日）創下歷史新高，因AI伺服器合作夥伴鴻海公布單月營收首度突破兆元，顯示輝達仍有充足動能持續上漲。現在選擇權市場押注，輝達市值很可能在本月底前突破6兆美元大關。

輝達股價周一上漲2.1%，收在每股238.90美元，超越今年5月創下的235.74美元歷史收盤新高，公司市值也達到5.75兆美元。此前，輝達股價陷入橫盤整理已長達七周。

巴隆周刊指出，這顯示投資人終於開始相信，即使一家公司的市值高達5.6兆美元，股價仍可能被低估。5月時，輝達股價約226美元，當時預估本益比約24倍；如今，根據FactSet數據，輝達預估本益比已降至17.1倍。

若要尋找AI硬體需求持續蓬勃發展的證據，只要看看輝達的台灣合作夥伴鴻海即可。鴻海周一公布，9月自結合併營收新台幣1.15兆元，是史上首次單月營收突破兆元；第3季自結合併營收3兆269億元，季增20.44%、年增47.12%，創單季新高，也是歷年同期新高。鴻海表示，「AI相關業務」預期第4季將持續成長。

CNBC網站報導指出，根據輝達選擇權目前的交易價格，輝達市值很可能在本月底前突破6兆美元大關。

根據市場造市商對輝達選擇權Delta值的定價，目前輝達在本月底前達到6兆美元市值的機率約50%；本周達標的機率約13%。這些選擇權分別將於本周及10月30日到期，而Delta反映的是選擇權價格對股價變動的敏感度。至12月18日前，輝達市值突破6兆美元的機率約67%。

Highline資產管理公司常務董事伊蒙斯上周在給客戶的報告中寫道：「輝達宣布庫藏股計畫是一大亮點。庫藏股不只是向股東回饋資金，更是一項資本配置行動，彰顯公司對長期AI需求的信心。」

MarketWatch則報導，Wedbush分析師布萊森表示，隨著輝達逐步接近未來財測目標，市場將愈來愈難忽視其成長前景與估值之間的落差。

他指出，輝達預期成長率高達70%，但以市場對其下一個會計年度的每股盈餘預估計算，目前股價本益比不到20倍，估值相對便宜。

布萊森還表示，輝達「創造了大量現金」，而且「顯然願意將其中相當大一部分用於股票回購」。

精華 FAQ

  • 因鴻海公布AI伺服器相關營收強勁，市場重新看好輝達需求動能，推升股價周一上漲2.1%，收在238.90美元，市值同步升至5.75兆美元，創下新高。

  • 巴隆周刊與Wedbush分析師指出，輝達預估本益比已從5月約24倍降至17.1倍，且公司未來一年成長率仍高達70%，相較成長前景，現價顯得便宜。

  • 根據選擇權價格與Delta定價，本月底前輝達市值突破6兆美元的機率約50%，本周達標約13%，到12月18日前的機率則約67%，顯示市場相當樂觀。

輝達 鴻海 NVIDIA

上一則

OpenAI籌資300億美元 傳找上阿聯基金 最多投入100億

延伸閱讀

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？
AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高

AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高
接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？

接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？
Nvidia買庫藏股 追加1500億美元

Nvidia買庫藏股 追加1500億美元

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光