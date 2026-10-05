我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金門大橋本周夜間封閉一半車道 啟動10年抗震工程

伊州女子在急診苦等4小時 沒看到醫生卻收4百美元帳單

OpenAI籌資300億美元 傳找上阿聯基金 最多投入100億

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿聯多家基金已討論合計在OpenAI最新一輪籌資投入最多100億美元。(路透)
阿聯多家基金已討論合計在OpenAI最新一輪籌資投入最多100億美元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

OpenAI為支應AI發展資金需求，正向阿聯基金與BlackRock募資300億美元，並以1.4兆美元估值推進，IPO則因聚焦AI安全而延後。

OpenAI正和阿拉伯聯合大公國多家投資基金洽談，希望由這些基金擔任新一輪300億美元籌資的主要投資人，其中包括阿布達比的MGX。彭博引述知情人士報導，阿聯基金已討論合計投入最多100億美元，貝萊德（BlackRock）也在洽談參與。

一位知情人士表示，這些基金將組成投資團，共同參與這輪籌資。其他知情人士說，貝萊德也正討論和這個投資團一同出資。

彭博先前已報導，OpenAI希望以約1.4兆美元的估值，籌資至少300億美元。這家ChatGPT開發商表示，為專心處理AI安全問題，已將首次公開發行股票（IPO）計畫延後，最快明年才會上市。OpenAI上一次籌資是在3月，募得1220億美元，計入新資金後的估值為8520億美元。

OpenAI、Anthropic等AI業者，先前也曾向資金雄厚的中東投資人籌資，以支應開發和維持先進AI軟體所需的龐大資金。

MGX曾參與OpenAI和Anthropic先前的籌資。彭博報導，MGX今年募得近500億美元，準備加快投資AI基礎建設和技術。

知情人士表示，OpenAI也已與現有投資人加州大學捐贈基金洽談，希望該基金參與這輪籌資。現有股東Thrive Capital和安德森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）也討論過出資。

知情人士指出，這輪籌資的另一項特點是，OpenAI尚未敲定主導投資人，就已向投資人開出1.4兆美元的固定估值，且不包含這次將募得的新資金。一般創投籌資通常由投資機構提出條件，再與募資企業協商領投安排。

精華 FAQ

  • OpenAI計畫籌資至少300億美元，並以約1.4兆美元的固定估值進行募資，且這個估值不包含本輪將募集的新資金。

  • 報導點名阿布達比的MGX等阿聯投資基金，雙方已討論合計投入最多100億美元，並可能以投資團形式共同參與這輪募資。

  • OpenAI表示，延後首次公開發行是為了把重心放在AI安全問題；除阿聯基金外，BlackRock、加州大學捐贈基金、Thrive Capital與Andreessen Horowitz也都在洽談出資。

OpenAI

上一則

博通擔保Anthropic債務 600億美元融資開始找買家

下一則

Nvidia本益比僅17倍 分析師讚便宜 市值何時會突破6兆美元？

延伸閱讀

博通AI布局再添財源 傳華爾街組600億美元融資 助Anthropic取得晶片

博通AI布局再添財源 傳華爾街組600億美元融資 助Anthropic取得晶片
軟銀加碼OpenAI 發債110億美元籌錢

軟銀加碼OpenAI 發債110億美元籌錢
FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源

FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源
Anthropic最快11月掛牌 估值上看2兆元 IPO籌資挑戰SpaceX紀錄

Anthropic最快11月掛牌 估值上看2兆元 IPO籌資挑戰SpaceX紀錄

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光