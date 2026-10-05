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博通擔保Anthropic債務 600億美元融資開始找買家

編譯劉忠勇／即時報導
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由博通擔保，華爾街籌600億美元助Anthropic租Google晶片。(路透)
由博通擔保，華爾街籌600億美元助Anthropic租Google晶片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

博通擔保Anthropic的600億美元晶片融資案已開始找買家，銀行正分銷部分債務，顯示市場對AI相關高風險融資的接受度仍待觀察。

華爾街銀行周一開始邀請其他銀行承接一筆600億美元晶片融資案的部分額度，由博通（Broadcom）提供部分擔保，支應Anthropic租用Google晶片。這是歷來規模最大的單筆晶片融資案，反映科技業者競相取得AI算力的需求。

英國金融時報引述知情人士報導，已承諾提供資金的美國銀行、花旗和摩根士丹利，正接洽其他銀行，邀請承接部分債務。

這項融資由博通提供部分擔保，被視為觀察市場承接AI相關債務意願的重要指標。近幾個月，投資人要求取得更高的風險溢酬，才願意借款給投入上兆美元開發先進AI模型的科技業者，因為擔心龐大的資本支出，長期未必能轉化為獲利。

這波舉債大多將用於採購價格不斷上漲的先進晶片。幾個月前，博通才與阿波羅和黑石達成350億美元交易，並宣布推出規模達20百萬瓩（GW）的「AI XPV」平台，協助Anthropic、OpenAI等業者取得運算資源，如今又籌辦這筆新融資。

博通正與Google共同開發張量處理器（TPU），挑戰輝達（NVIDIA）在這個市場的主導地位。

新融資將由博通提供部分擔保，協助Anthropic降低借款成本。資金將用於Anthropic的2027年晶片訂單，租金則在晶片交付後開始支付。

知情人士透露，約420億美元、由博通提供擔保的優先擔保貸款，周一已開始邀集銀行參與聯貸。由於博通信用評等為A－，未來這部分債務也可能透過私募或投資等級債券市場，轉售給更多投資人。

另外180億美元次順位債務不含博通擔保，預計由同一批銀行隨後推出。黑石已承諾為其中約90億美元提供資金，也將參與其餘債務的籌組。

一位知情人士透露，次順位債務的貸款機構須承擔Anthropic的信用風險，因此銀行可能傾向等Anthropic今年內上市、潛在投資人能取得其公開財務資料後，再向市場募集資金。

根據博通最新財務季報，Anthropic也可能向博通發行最多420億美元可轉換公司債，用以支付租金。另一位知情人士表示，提供給投資人的條款摘要，也列有使用可轉換公司債的安排。

擔任這項聯席簿記行的美國銀行、花旗和摩根士丹利均不予置評，黑石也不予置評。彭博先前曾報導這項交易的部分內容。

精華 FAQ

  • 這筆融資主要用於支應Anthropic租用Google晶片的成本，資金多半會投入採購價格持續上漲的先進晶片，以滿足AI算力擴張需求。

  • 博通為其中約420億美元優先擔保貸款提供部分擔保，藉此降低借款成本；同時它也與Google共同開發TPU，並持續布局AI運算基礎設施。

  • 因為AI相關企業投入上兆美元建設模型與算力，市場擔心巨額資本支出未必能轉為獲利，因此次順位債務尤其需要承擔Anthropic的信用風險。

博通 Anthropic 華爾街

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