SpaceX股價谷底反彈58% 讓馬斯克身價重返1兆美元
受SpaceX與特斯拉股價同步上漲帶動，馬斯克身價單日暴增650億美元，重返1.04兆美元，並在市場重新看好下恢復兆元富豪地位。
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受SpaceX與特斯拉股價同步上漲帶動，馬斯克身價單日暴增650億美元，重返1.04兆美元，並在市場重新看好下恢復兆元富豪地位。
根據彭博億萬富豪指數，全球首富馬斯克的身價周一大增650億美元，達到1.04兆美元，重返1兆美元大關，主因他手上的SpaceX與特斯拉（Tesla）持股股價上漲。
SpaceX股價自10月初以來上漲13%，5日收盤報每股171.09美元；特斯拉則累計上漲6.7%，報每股378.73美元。
這是這位55歲科技大亨睽違三個月後，身價再次達到13位數。6月時，SpaceX在創下紀錄的首次公開發行股價（IPO）後股價大漲，推升馬斯克成為全球首位兆萬富豪；但隨後市場因擔憂SpaceX估值過高、股價下挫，馬斯克很快失去這項頭銜。
到今年7月底時，馬斯克的財富從高點回落逾6000億美元，這項財富縮水幅度已超過彭博全球500大富豪排行榜上、除了馬斯克本人以外，任何一名曾上榜者的身價。
近期這波財富增加，主要受到市場重新看好這兩家公司所帶動。摩根士丹利分析師將SpaceX譽為布局航太與情報領域「強大選擇權價值（optionality）」最便宜投資標的之一，為其近期強勁的漲勢再添助力；這家涵蓋航太、AI與社群媒體的公司，股價已自8月的低點大幅回升58%。
此外，特斯拉上周公布第3季銷售數據，表現優於市場預期。
根據彭博財富指數，馬斯克持有的SpaceX與特斯拉股份，占其個人淨資產逾98%。
主要因為他持有的SpaceX與特斯拉股價同步走高，帶動資產價值大增650億美元至1.04兆美元，讓他在睽違3個月後再次站上兆元門檻。 SpaceX股價自8月低點以來已大幅回升58%，10月初至今再上漲13%，5日收盤報每股171.09美元，顯示市場對其估值與前景重新轉趨樂觀。 摩根士丹利看好SpaceX在航太與情報領域的選擇權價值，加上特斯拉第3季銷售優於預期，兩家公司股價上漲，使馬斯克逾98%的持股價值同步回升。
精華 FAQ
主要因為他持有的SpaceX與特斯拉股價同步走高，帶動資產價值大增650億美元至1.04兆美元，讓他在睽違3個月後再次站上兆元門檻。
SpaceX股價自8月低點以來已大幅回升58%，10月初至今再上漲13%，5日收盤報每股171.09美元，顯示市場對其估值與前景重新轉趨樂觀。
摩根士丹利看好SpaceX在航太與情報領域的選擇權價值，加上特斯拉第3季銷售優於預期，兩家公司股價上漲，使馬斯克逾98%的持股價值同步回升。
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