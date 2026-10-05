AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高

市場期待AI相關企業獲利快速成長，帶動那斯達克創高，但殖利率上升已對經濟和獲利展望構成威脅。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： AI獲利成長預期推升科技股續創高，輝達、台積電ADR與那指同刷新紀錄；雖然美債殖利率走升壓抑情緒，但油價回落與財報季前景仍支撐市場。

美國股市周一收高，AI獲利成長的期待加上油價 下跌，抵銷全球公債殖利率上升的壓力。輝達（Nvidia）和那斯達克 綜合指數雙雙創下收盤新高，史坦普500指數也逼近歷史紀錄。投資人期待接下來企業財報來檢驗獲利能否繼續支撐行情。

道瓊工業指數上漲90.94點，收51,267.90點，漲幅0.2%；史坦普500指數上漲51.23點，收7,773.95點，漲0.7%；那斯達克綜合指數上漲286.45點，收27,477.31點，漲1%，改寫9月22日創下的收盤紀錄。那斯達克100指數也創新高，史坦普500距8月13日收盤高點約差0.3%。

輝達上漲2.1%，收238.90美元，創收盤新高，市值升至約5.76兆美元。輝達合作夥伴鴻海（2317）公布營收優於預期，也顯示全球AI基礎建設支出仍維持高檔。

英特爾因傳出台積電可能與馬斯克的Terafab合作而下跌2.6%，因英特爾已於4月加入這項計畫。台積電ADR大漲2.8%，收在485.80美元，也收在歷史新高。費城半導體指數漲0.3%。

Cerebras則在OpenAI執行長奧特曼稱該公司是「密切合作夥伴」、雙方正共同提升運算速度後上漲9.1%。

微軟上漲1.5%，Meta和特斯拉各漲約2%。史坦普500的11大類股有10類上漲，原物料股漲1.2%，通訊服務股漲1.1%。

美債殖利率續升 紐約油價跌破90美元

美國公債殖利率周一持續上升。2年期殖利率升0.8個基點至4.831%；10年期升3.4個基點至5.310%，為2002年4月以來最高；30年期升3.5個基點至5.664%，創2002年5月以來最高收盤水準。

中東原油出口增加，加上七大工業國（G7）承諾釋出儲備，帶動油價下跌。紐約原油期貨下跌1.68美元，收每桶89.43美元，跌1.8%。G7上周同意釋出1億桶緊急儲備原油和成品油。

不過，沙烏地阿拉伯國營石油業者沙烏地阿美執行長納瑟警告，中東衝突已消耗全球石油庫存，即使荷莫茲海峽運輸恢復正常，庫存仍可能需要長達兩年才能回補。

法國政局動盪和預算疑慮則拖累歐元，兌美元跌至2025年5月以來最低，法國公債近日也遭大量拋售。美元延續漲勢，黃金期貨下跌5.30美元，收每英兩4,128.40美元，跌0.1%。

休士頓財富顧問業者Joyce Wealth Management總裁J.D. Joyce表示，市場期待AI相關企業獲利快速成長，帶動那斯達克創高，但殖利率上升已對經濟和獲利展望構成威脅。他以購屋為例指出，利率提高使家庭必須拿出更多可支配所得償還貸款，排擠其他支出。

Nationwide的Mark Hackett表示，投資人雖有不少疑慮，企業獲利仍是支撐市場的力量，而且成長與利潤率同步提高。摩根士丹利策略師威爾森則認為，部分美股價位已因回檔而更具吸引力，獲利成長也少有放緩跡象，使景氣循環類股的投資條件改善。

財報季將登場 市場調降本月升息押注

美國9月就業成長不如預期，使投資人降低聯準會（Fed）本月再度升息的押注。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，10月升息機率為24%，低於一周前的70%。

美國供應管理協會（ISM）9月服務業採購經理人指數（PMI）從8月的55.4降至54.9，仍顯示服務業持續擴張。本周經濟數據較少，市場焦點逐漸轉向下周由大型銀行揭開序幕的第3季財報季。

倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，分析師預估史坦普500企業第3季獲利年增逾30%，主要受AI相關企業強勁表現帶動。企業能否達到這些期待，將是行情能否延續的重要考驗。

施耐德電機同意以約226億美元現金收購美國工程軟體業者PTC，推升PTC股價大漲33%。物流業者C.H. Robinson也同意以逾50億美元現金及股票收購貨運經紀業者RXO。

疫苗業者Vaxcyte的實驗性肺炎疫苗在後期臨床試驗中，表現優於兩款現有疫苗，股價大漲31%，收73.82美元。私募信貸基金管理業者Blue Owl則面臨持續湧入的贖回要求，股價近一個月已下跌20%，反映債市動盪對部分金融業者造成的壓力。